​Sicurezza a Modica: Fratelli d’Italia plaude all’operazione interforze dopo l’incontro con il Questore

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Modica, 10 giugno 2026 – Il circolo cittadino di Fratelli d’Italia di Modica esprime il più vivo ringraziamento e un sincero plauso alle Forze dell’Ordine per la vasta operazione di controllo del territorio scattata in questi giorni, un efficace intervento interforze che ha visto operare in perfetta sinergia la Polizia di Stato, la Polizia Stradale e la Polizia Locale. Questa importante operazione, che si somma al quotidiano e instancabile lavoro di presidio garantito dall’Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, risponde in modo concreto alle crescenti richieste di sicurezza, decoro e vivibilità urbana espresse dai residenti.

​”L’operazione straordinaria di questi giorni – dichiara il coordinatore cittadino, Marco Nanì – dimostra la prontezza delle istituzioni nel presidiare il nostro territorio. Proprio la scorsa settimana, come delegazione di Fratelli d’Italia, abbiamo avuto un proficuo e cordiale incontro con il Questore di Ragusa, Salvatore Fazzino. In quell’occasione avevamo ribadito la necessità di un’attenzione mirata per contrastare l’illegalità diffusa e restituire serenità ai quartieri di Modica, spesso ostaggio del caos notturno e della velocità pericolosa. Ringraziamo il Questore per aver dato un seguito immediato e incisivo a quelle istanze, disponendo un dispiegamento di forze ad alto impatto”.

“​L’azione congiunta ha permesso di colpire duramente condotte irresponsabili e pericolose, con un focus mirato sui veicoli acusticamente molesti, i cosiddetti “fracassoni”, e sul corretto uso dei monopattini elettrici. Il bilancio delle sanzioni – prosegue la nota – conferma quanto fosse urgente un intervento di ripristino delle regole basilari del Codice della Strada”.

​”Chi altera i propri mezzi per sfrecciare a tutta velocità o provocare rumori insopportabili lede il diritto alla quiete e alla sicurezza di un’intera comunità. Sapere che questi controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni ci rassicura. Fratelli d’Italia – conclude Marco Naní – rimarrà sempre al fianco di tutti i cittadini e gli operatori commerciali che chiedono il rispetto della legalità, convinti che la vivibilità urbana sia un valore non negoziabile”.

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Il circolo cittadino di Fratelli d’Italia di Modica esprime il più vivo ringraziamento e un sincero plauso alle Forze dell’Ordine per la vasta operazione di controllo del territorio scattata in questi giorni, un efficace intervento interforze che ha visto operare in perfetta sinergia la Polizia di Stato, la Polizia Stradale e la Polizia Locale. Questa importante operazione, che si somma al quotidiano e instancabile lavoro di presidio garantito dall’Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, risponde in modo concreto alle crescenti richieste di sicurezza, decoro e vivibilità urbana espresse dai residenti.

​”L’operazione straordinaria di questi giorni – dichiara il coordinatore cittadino, Marco Nanì – dimostra la prontezza delle istituzioni nel presidiare il nostro territorio. Proprio la scorsa settimana, come delegazione di Fratelli d’Italia, abbiamo avuto un proficuo e cordiale incontro con il Questore di Ragusa, Salvatore Fazzino. In quell’occasione avevamo ribadito la necessità di un’attenzione mirata per contrastare l’illegalità diffusa e restituire serenità ai quartieri di Modica, spesso ostaggio del caos notturno e della velocità pericolosa. Ringraziamo il Questore per aver dato un seguito immediato e incisivo a quelle istanze, disponendo un dispiegamento di forze ad alto impatto”.

“​L’azione congiunta ha permesso di colpire duramente condotte irresponsabili e pericolose, con un focus mirato sui veicoli acusticamente molesti, i cosiddetti “fracassoni”, e sul corretto uso dei monopattini elettrici. Il bilancio delle sanzioni – prosegue la nota – conferma quanto fosse urgente un intervento di ripristino delle regole basilari del Codice della Strada”.

​”Chi altera i propri mezzi per sfrecciare a tutta velocità o provocare rumori insopportabili lede il diritto alla quiete e alla sicurezza di un’intera comunità. Sapere che questi controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni ci rassicura. Fratelli d’Italia – conclude Marco Naní – rimarrà sempre al fianco di tutti i cittadini e gli operatori commerciali che chiedono il rispetto della legalità, convinti che la vivibilità urbana sia un valore non negoziabile”.

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