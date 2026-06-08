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Modica | Sport

Il Modica Calcio si struttura per il futuro: avviato il passaggio a SSD e definito il nuovo organigramma

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MODICA, 08 Giugno 2026 – Il Modica Calcio volta pagina e proietta le proprie ambizioni verso il futuro. La società rossoblù ha annunciato ufficialmente l’avvio dell’iter burocratico per il passaggio da Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) a Società Sportiva Dilettantistica (SSD). Si tratta di un’evoluzione significativa che testimonia la solidità del progetto economico e sportivo del club, intenzionato a consolidarsi stabilmente tra le realtà più ambiziose e moderne del panorama calcistico siciliano.

Al vertice della struttura societaria confermata la leadership dei presidenti Mattia Pitino e Luca Gugliotta, promotori della rinascita del calcio cittadino. La prima grande novità strategica riguarda l’istituzione della figura dell’Amministratore Delegato, ruolo che è stato affidato all’avvocato Giuseppe Rizza; a lui spetterà la gestione finanziaria, il controllo delle infrastrutture, la cura delle risorse umane e i rapporti con i partner esterni. Altra figura di nuova introduzione per la stagione è quella del Segretario Generale, incarico assegnato a Roberto Bellomo, che si occuperà del coordinamento con la Federazione, delle pratiche di tesseramento e del rispetto delle normative sportive e disciplinari.

Il club ha, inoltre, blindato e potenziato i settori chiave legati alla comunicazione, al marketing e all’area commerciale. L’area Marketing continuerà a essere guidata da Leandro Floridia dopo i numeri record della passata stagione, capace di generare oltre 5 milioni di visualizzazioni mensili e un milione di account unici raggiunti in modo totalmente organico, trasformando il brand Modica Calcio in un caso di studio nazionale per i dilettanti. L’area Commerciale viene affidata a Vincenzo Zocco per lo sviluppo delle partnership economiche, mentre l’Ufficio Stampa rimane sotto la gestione di Andrea Frasca per i rapporti con i media.

A completare i quadri dirigenziali ci saranno due figure chiave per l’operatività quotidiana: Saro Iemmolo, confermato nel ruolo di Stadio Manager e Project Manager per gli eventi societari, e Fernando Caristia, che manterrà la carica di Team Manager come fondamentale collante organizzativo tra la società e l’area tecnica.

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