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Comiso | Sport

Volley. L’Ardens Comiso si laurea Campione Territoriale della Seconda Divisione. Un risultato ottenuto con la squadra Under 16

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COMISO, 07 Giugno 2026 – Impresa epica delle ragazze dell’Ardens nel campionato di Seconda Divisione di pallavolo. La squadra di Comiso ha vinto la finalissima contro il Siracusa e si è aggiudicata il titolo di “campione territoriale” per la zona Monti Iblei, che comprende le zone delle province di Siracusa e Ragusa.

Quella che ha vinto a Siracusa è la seconda squadra dell’Ardens. La prima squadra ha disputato il campionato di serie C, concluso quest’anno al quinto posto. Nel campionato di Seconda Divisione giocano invece solo le giovanissime dell’Ardens, cioè le atlete della formazione Under 16. A dispetto della giovane età le ragazzine guidate in panchina dall’allenatrice Lee Won e da Boram Alfieri hanno disputato una grande gara, vincendo la doppia sfida della finale.

In “gara uno”, disputata a Comiso alla Palestra Monserrato, stracolma di sostenitori, le ragazze del duo Alfieri-Won, hanno battuto per 3 – 1 le siracusane, con una magistrale prestazione che ha scatenato l’entusiasmo dei sostenitori comisani.

Ma è nel ritorno a Siracusa che la formazione dell’Ardens compie l’impresa.

La squadra è scesa in campo alla palestra “Pino Corso” con solo nove giocatrici, a causa degli impegni improrogabili e dell’indisponibilità di alcune giovani atlete. Le biancorosse stentano e subiscono l’avversario nei primi tre set.

Visto il risultato dell’andata, è stato necessario andare al Golden Set, un set supplementare per decidere la squadra vincitrice. Ed in questo momento, le ragazze hanno giocato al meglio delle loro possibilità, facendo volare in alto l’orgoglio e lo spirito di squadra, ma soprattutto la voglia di farcela. Inspiegabilmente, nel set decisivo, la gara è cambiata. L’Ardens ha messo in campo un mix di tecnica, grinta e voglia di emergere che ha portato le biancorosse a imporsi sulle avversarie con il punteggio di 15 a 10.

L’incredibile successo è stato salutato dall’apoteosi dei tifosi. “È stata una bella impresa – commenta il vice presidente Salvo Cosentino – che premia i tanti sacrifici fatte dalle ragazze e dagli allenatori. Adesso per la Ardens Comiso, per chiudere in bellezza una stagione fin qui già ricca di soddisfazioni, si punta tutto sui campionati di Under 15 e Under 12”. Si aspettano nuove imprese per il florido vivaio della Ardens Comiso.

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