Polizia di Stato: controlli amministrativi contro la “mala movida” tra Modica e Pozzallo

MODICA, 07 Giugno 2026 – In vista dell’approssimarsi della stagione estiva, il Commissariato di P.S. di Modica, in linea con le direttive impartite dal Questore di Ragusa, ha intensificato i servizi di prevenzione per contrastare il fenomeno della cosiddetta “mala movida” e garantire così il sereno svolgimento delle attività ricreative sul territorio.

I controlli, eseguiti dagli agenti della Polizia di Stato, si sono concentrati in particolare lungo la fascia costiera di Modica e nel comune di Pozzallo. In totale sono stati monitorati 15 locali in cui erano in corso attività di ristorazione e intrattenimento, con l’obiettivo di verificarne la regolarità e la conformità alle normative vigenti.

Il bilancio delle verifiche ha evidenziato diverse irregolarità. In due dei locali controllati, i poliziotti hanno accertato lo svolgimento di vere e proprie serate danzanti in totale assenza della prescritta licenza di Pubblica Sicurezza. Gli intrattenimenti sono stati immediatamente interrotti e i relativi organizzatori sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.

In altri cinque esercizi commerciali sono state riscontrate violazioni di varia natura che hanno fatto scattare sanzioni amministrative per centinaia di euro. Tra le irregolarità contestate figurano l’assenza delle licenze per la somministrazione di alcolici, la mancanza delle autorizzazioni per la diffusione musicale e la mancata esposizione della segnaletica obbligatoria per legge per le attività di ristorazione e mescita di bevande.

Nel corso dei medesimi servizi di controllo del territorio, gli agenti hanno inoltre proceduto all’identificazione di 70 persone, tra cui 15 di nazionalità straniera.

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