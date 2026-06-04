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Politica | Modica

M5S Modica: “Basta giochi di potere, la città ha bisogno di risposte”

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Modica, 04 giugno 2026 – Apprendiamo dai media della decisione della Sindaca Maria Monisteri di procedere con l’azzeramento della Giunta comunale, una scelta che evidenzia l’inefficacia dell’azione amministrativa nei tre anni di governo trascorsi e il mancato conseguimento di qualsiasi obiettivo.

Mentre Modica continua a fare i conti con problemi concreti e urgenti – dalla mancata manutenzione delle strade alle difficoltà dell’approvvigionamento idrico, dalle problematiche quotidiane di residenti e operatori commerciali del centro storico agli impianti sportivi chiusi al pubblico, dalle difficoltà economiche che colpiscono famiglie e attività produttive causate dal dissesto targato DC-FI, all’interazione problematica con enti quali Iblea Acque e Creset – il dibattito politico interno alla maggioranza sembra concentrarsi esclusivamente sugli equilibri di potere e la relativa distribuzione di poltrone.

Assistiamo ancora una volta a una crisi tutta interna alla maggioranza che conferma l’assenza di una visione amministrativa chiara e condivisa. L’azzeramento della Giunta viene presentato come una “verifica politica e amministrativa”, ma i cittadini si chiedono legittimamente quali risultati concreti siano stati raggiunti fino ad oggi e, soprattutto, quanto tempo e quante energie siano state sottratte alla soluzione dei problemi della città per inseguire logiche di partito.

Il Movimento 5 Stelle Modica ritiene che l’attuale amministrazione debba prioritariamente occuparsi dei bisogni dei cittadini piuttosto che delle dinamiche interne ai gruppi di potere. Modica ha bisogno di programmazione, trasparenza, competenza e interventi concreti, non di rimpasti che rischiano di paralizzare ulteriormente l’azione amministrativa.

Come Movimento 5 Stelle continueremo a svolgere il nostro ruolo di opposizione seria e costruttiva, vigilando sull’operato dell’Amministrazione e avanzando proposte nell’interesse esclusivo della comunità modicana.

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