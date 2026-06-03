“Scuola in festa – al centro i bimbi”. Venerdi il centro storico di Ragusa diventa una grande avventura da vivere

Ragusa, 03 giugno 2026 – Il centro storico di Ragusa si trasformerà in un grande laboratorio a cielo aperto dove sport, arte, musica, letture, giochi di una volta, esperienze scientifiche e attività creative accompagneranno bambini e famiglie in un pomeriggio diffuso tra piazze e vie della città. È questo il cuore della terza edizione di “Scuola in festa – al centro i bimbi”, in programma venerdì 5 giugno dalle ore 17.00, iniziativa promossa dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Ragusa e coordinata dall’associazione Eduka insieme a tantissime realtà associative del territorio. La manifestazione sarà un vero percorso esperienziale costruito attorno a grandi aree tematiche, ispirate alle materie scolastiche ma reinterpretate in chiave ludica e partecipativa, per celebrare in modo originale e condiviso la fine dell’anno scolastico. Dall’educazione fisica all’arte, dalla matematica alle scienze, fino all’educazione civica e alla magia delle parole, ogni spazio proporrà attività pensate per coinvolgere i bambini attraverso il gioco e la scoperta. Ci saranno tornei sportivi, percorsi motori, giochi cooperativi, laboratori di stampa serigrafica e argilla, letture animate, esperienze musicali, attività Stem, giochi matematici, percorsi dedicati alla natura, agli animali e alle tradizioni popolari, insieme a esperienze interculturali e attività dedicate alla creatività e alla relazione. Il programma è stato immaginato come una grande “mappa dell’avventura” da attraversare liberamente. A guidare i partecipanti sarà infatti la “Pagella delle Avventure”, una delle novità più attese della manifestazione. Ogni bambino potrà raccogliere timbri partecipando alle diverse attività distribuite nel centro storico: più esperienze verranno vissute, più la pagella si riempirà di conquiste. Le “materie” della pagella raccontano lo spirito stesso dell’evento: “La magia delle parole”, “Il quartiere dei colori”, “Piccoli scienziati crescono”, “Diamo i numeri”, “Impariamo a vivere insieme”, “Tutti in movimento”, “Il giro del mondo” e “Finalmente la campanella” diventano così tappe di un viaggio educativo costruito attraverso il gioco e momenti di condivisione. Chi riuscirà a raggiungere almeno otto attività completate riceverà il “Biglietto Magico”, che permetterà di partecipare al grande sorteggio finale con premi e sorprese dedicate ai bambini. Una modalità semplice e coinvolgente per incentivare curiosità, partecipazione e desiderio di sperimentare “materie” diverse durante l’intera giornata.

Il gran finale si svolgerà in piazza San Giovanni alle 20.15 con lo spettacolo “Sogno sveglia” di Valerie Bla Bla, il mega sorteggio finale e la premiazione del concorso “Se spengo… accendo!”, dedicato all’educazione digitale e alla riflessione sul rapporto tra tecnologia, creatività e relazioni autentiche.

“Scuola in Festa – al centro i bimbi è un’occasione in cui bambine, bambini e famiglie di tutta Ragusa si ritrovano nel centro storico al di là della scuola di appartenenza, trasformandolo in un grande spazio di incontro, gioco e comunità – sottolineano all’unisono il sindaco Peppe Cassì e l’assessore comunale alla Pubblica Istruzione Catia Pasta – L’iniziativa diventa un momento per valorizzare il cuore della città in cui i più giovani imparano a socializzare, stare insieme, inventare e confrontarsi con gli altri. Vogliamo regalare ai bambini una giornata diversa, lontana da smartphone e videogiochi, riportando il gioco nelle piazze e nei vicoli del centro storico, che torna ad essere luogo di relazione e partecipazione”.

Per partecipare alle attività è richiesta l’iscrizione dei minori presso l’infopoint dedicato oppure tramite i QR code presenti nel materiale divulgativo disponibile sui social e nei locali cittadini.

Salva