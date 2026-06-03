Pozzallo, scontro tra auto e scooter in Via Papa Giovanni XXIII: ferito un motociclista

POZZALLO, 03 Giugno 2026 – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Pozzallo, in Via Papa Giovanni XXIII. Per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat 500 e un motociclo si sono scontrati violentemente all’altezza dell’Istituto Antonio Amore.

L’impatto è stato piuttosto brusco e ad avere la peggio è stato, come spesso accade in questi casi, il centauro. A causa del violento urto, l’uomo è stato disarcionato dalla sella, finendo rovinosamente sul selciato.

Immediato l’intervento dei passanti e dei residenti della zona, allarmati dal rumore del forte impatto, che hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118: i sanitari hanno prestato le prime cure sul posto al motociclista, per poi trasferirlo in ospedale per gli accertamenti del caso.

Nonostante la spettacolarità della caduta e la grande paura iniziale, dalle prime informazioni raccolte le condizioni del centauro non sarebbero gravi. Ha riportato diversi traumi e contusioni, ma fortunatamente è fuori pericolo di vita. Praticamente illeso, seppur sotto shock, il conducente della Fiat 500.

con la collaborazione di Calogero Castaldo

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