L’ora legale Pillole di Costituzione a cura di Piergiorgio Ricca

“Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti”.

L’articolo si compone di tre commi.

Il primo comma statuisce che il Governo non può emanare provvedimenti aventi forza di legge senza una preventiva delegazione da parte del Parlamento. Tale previsione mira a preservare il principio della separazione dei poteri, elemento fondamentale di ogni Stato democratico.

Durante il regime fascista, infatti, la divisione dei poteri fu sostanzialmente annullata, poiché ogni forma di autorità venne concentrata nelle mani di un unico leader. Si realizzò così uno Stato totalitario, orientato al controllo capillare della società in ogni ambito della vita pubblica e privata, mediante l’imposizione di direttive e il tentativo di plasmare il pensiero e i comportamenti dei cittadini. Per questa ragione, i Padri Costituenti introdussero tale disposizione, al fine di evitare che i tre poteri dello Stato potessero nuovamente concentrarsi nelle mani di un solo soggetto e di scongiurare il ritorno all’esperienza del cosiddetto “Ventennio fascista”.

L’esigenza di garantire rapidità di intervento in situazioni straordinarie, che non consentono di attendere i tempi ordinari del procedimento legislativo, costituisce la ratio del secondo comma dell’art. 77 Cost.. Il Governo può pertanto adottare un decreto legge esclusivamente in presenza di casi straordinari di necessità e urgenza, ossia quando il provvedimento risulti indispensabile per la tutela di un interesse pubblico che richieda un intervento immediato.

Il rispetto di tali presupposti è garantito da una serie di controlli esercitati da diversi organi. In primo luogo, le Camere, chiamate a convertire il decreto in legge, possono modificarne il contenuto durante l’iter parlamentare, senza stravolgerlo totalmente. Un ulteriore controllo è svolto dal Presidente della Repubblica, sia nella fase di emanazione del decreto legge sia in quella di promulgazione della legge di conversione. Infine, la Corte Costituzionale può dichiarare l’illegittimità costituzionale del decreto legge, in tutto o in parte, qualora ne accerti la violazione dei requisiti o dei principi costituzionali.

Il terzo ed ultimo comma dell’art. 77 Cost. dispone che il decreto legge perda efficacia qualora non venga convertito in legge entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La mancata conversione determina la decadenza del provvedimento con efficacia retroattiva, come se esso non fosse mai entrato in vigore. Di conseguenza, gli effetti prodotti sulla base del decreto vengono meno, salvo quanto previsto dalla stessa disposizione costituzionale.

L’ultima parte del terzo comma dell’art. 77 Cost. riveste particolare importanza, poiché i Costituenti si preoccuparono di non lasciare privi di tutela i rapporti giuridici sorti sotto l’efficacia di un decreto legge non convertito. Per tale ragione, essi hanno previsto che il Parlamento, mediante legge ordinaria, possa intervenire a disciplinare i rapporti prodotti dal decreto decaduto, evitando così l’insorgere di vuoti normativi che potrebbero determinare disparità di trattamento tra i cittadini.

Merita, infine, attenzione una questione sulla quale è intervenuta la Corte Costituzionale: è possibile emanare decreti legge che riproducano disposizioni per le quali il Parlamento abbia negato la conversione? La normativa ordinaria vieta la riproduzione automatica di disposizioni normative non convertite. La Corte Costituzionale ha tuttavia precisato che la reiterazione di un decreto legge può essere ammessa soltanto qualora emergano nuovi presupposti di straordinaria necessità e urgenza, tali da giustificare una nuova adozione del provvedimento.

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