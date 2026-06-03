Incidente stradale sulla Scoglitti-Vittoria: scontro tra moto e Fiat Panda, ferito un centauro

SCOGLITTI, 03 Giugno 2026 – Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina lungo l’arteria stradale che collega la frazione balneare di Scoglitti a Vittoria. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, una motocicletta e una Fiat Panda si sono scontrate violentemente, provocando il ferimento del conducente del mezzo a due ruote.

L’impatto è avvenuto in un tratto di strada extraurbana e la dinamica è apparsa subito seria. A seguito della collisione, la moto è finita fuori dalla carreggiata, ribaltandosi sul ciglio della strada, mentre l’autovettura ha riportato vistosi danni alla parte anteriore sinistra del paraurti. Sull’asfalto sono rimasti visibili numerosi detriti, pezzi di carrozzeria e oggetti personali volati via durante il violento impatto.

Immediato è scattato l’allarme, che ha visto convergere sul posto i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 del servizio SUeS Sicilia. Il motociclista, dopo aver ricevuto le prime cure di stabilizzazione direttamente sul luogo del sinistro, è stato caricato in ambulanza e trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’Ospedale Guzzardi di Vittoria per tutti gli accertamenti e le cure necessarie. Al momento non sono ancora state rese note le sue esatte condizioni cliniche.

I rilievi stradali per ricostruire la precisa dinamica dello scontro e accertare le relative responsabilità sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia Locale di Vittoria. Per permettere le operazioni di soccorso, la rimozione dei mezzi e la pulizia della carreggiata, la strada è stata parzialmente chiusa al transito, provocando forti rallentamenti e lunghe code in entrambe le direzioni per diverse ore.

foto Franco Assenza

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