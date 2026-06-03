  • 3 Giugno 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 3 Giugno 2026 -
Cronaca | News in primo piano | Scoglitti | Vittoria

Incidente stradale sulla Scoglitti-Vittoria: scontro tra moto e Fiat Panda, ferito un centauro

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

SCOGLITTI, 03 Giugno 2026 – Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina lungo l’arteria stradale che collega la frazione balneare di Scoglitti a Vittoria. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, una motocicletta e una Fiat Panda si sono scontrate violentemente, provocando il ferimento del conducente del mezzo a due ruote.

L’impatto è avvenuto in un tratto di strada extraurbana e la dinamica è apparsa subito seria. A seguito della collisione, la moto è finita fuori dalla carreggiata, ribaltandosi sul ciglio della strada, mentre l’autovettura ha riportato vistosi danni alla parte anteriore sinistra del paraurti. Sull’asfalto sono rimasti visibili numerosi detriti, pezzi di carrozzeria e oggetti personali volati via durante il violento impatto.

Immediato è scattato l’allarme, che ha visto convergere sul posto i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 del servizio SUeS Sicilia. Il motociclista, dopo aver ricevuto le prime cure di stabilizzazione direttamente sul luogo del sinistro, è stato caricato in ambulanza e trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’Ospedale Guzzardi di Vittoria per tutti gli accertamenti e le cure necessarie. Al momento non sono ancora state rese note le sue esatte condizioni cliniche.

I rilievi stradali per ricostruire la precisa dinamica dello scontro e accertare le relative responsabilità sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia Locale di Vittoria. Per permettere le operazioni di soccorso, la rimozione dei mezzi e la pulizia della carreggiata, la strada è stata parzialmente chiusa al transito, provocando forti rallentamenti e lunghe code in entrambe le direzioni per diverse ore.

 

foto Franco Assenza

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube