Bilancio di previsione a Modica: i gruppi di minoranza attaccano la giunta. “È un teatrino imbarazzante”

MODICA, 03 Giugno 2026 — Duro affondo dei gruppi consiliari di minoranza (Democrazia Cristiana, Siamo Modica e Radici Iblee) sulla gestione economico-finanziaria del Comune. Con una nota congiunta diffusa oggi, 3 giugno 2026, i consiglieri utilizzano una sferzante metafora teatrale per descrivere l’iter dell’Ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato, definendo l’azione dell’amministrazione comunale come una vera e propria “farsa” sulla pelle dei cittadini.

“L’amministrazione comunale si conferma una compagnia di attori provetti, capace solo di mettere in scena un perenne teatro della politica. Alla Fondazione Teatro Garibaldi non c’è alcun bisogno di programmare nuove commedie per l’estate: i cittadini hanno già lo spettacolo quotidiano offerto da questa giunta”, si legge nel comunicato dei gruppi.

Al centro della polemica c’è lo stallo burocratico legato all’atto finanziario fondamentale per gli enti in dissesto. Secondo quanto denunciato dai consiglieri, il documento sarebbe tutt’altro che pronto, costretto a una continua spola tra gli uffici a causa di rilievi tecnici.

La cronologia degli eventi descritta nella nota evidenzia un percorso tortuoso:

15 Maggio: Il Collegio dei Revisori dei Conti richiede integrazioni e modifiche all’atto.

29 Maggio: Arriva l’ulteriore risposta da parte degli uffici comunali.

3 Giugno (Oggi): Scatta il sollecito del Commissario Straordinario, che “bacchetta” Sindaco e Dirigente finanziario per i ritardi, imponendo il ritorno dell’atto in giunta.

La coalizione sottolinea che i numeri riportati nella prima proposta originaria dovranno necessariamente cambiare prima di poter essere sottoposti al vaglio definitivo dei Revisori. Una situazione che costringerà la giunta a una nuova ratifica.

Fasi dell’iter politico-finanziario Stato dell’arte secondo la maggioranza:

Prima proposta di Bilancio, bocciata/Da modificare nei numeri;

Fase attuale, ritorno forzato in Giunta dopo il sollecito del Commissario;

Prossimo step, nuova ratifica e successivo invio al Collegio dei Revisori.

I gruppi consiliari di Democrazia Cristiana, Siamo Modica e Radici Iblee concludono l’attacco stigmatizzando l’operato dell’esecutivo: “Un teatrino imbarazzante per una amministrazione incapace di produrre atti concreti senza essere costantemente rincorsa e richiamata ai doveri principali che il dissesto ha generato. Ora può calare il sipario in attesa di un altro atto”.

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