Caruso: “Usare le risorse regionali al comune di Ragusa Sito Unesco. Presentata mozione”

Ragusa, 02 giugno 2026 – La consigliera comunale di Ragusa, Rossana Caruso, ha presentato una mozione di indirizzo che impegna l’Amministrazione comunale a utilizzare in modo mirato e strategico le risorse assegnate dalla Regione ai Comuni sede di siti Unesco. Per Ragusa, la somma disponibile ammonta a 162.741 euro, destinata — come previsto dall’articolo 26 della legge regionale per l’esercizio finanziario 2026 — esclusivamente alla valorizzazione culturale e del patrimonio artistico e museale.

Caruso ricorda che Ragusa è parte integrante del sito Unesco “Le città tardo barocche del Val di Noto”, riconosciuto patrimonio mondiale dell’umanità per il suo straordinario valore storico, artistico e architettonico. «Questo riconoscimento — afferma la consigliera — non è solo un titolo di prestigio, ma un impegno. Un impegno verso la tutela, la conoscenza e la fruizione del nostro patrimonio. È un’occasione che dobbiamo saper cogliere con responsabilità».

La mozione sottolinea come il centro storico e Ragusa Ibla rappresentino il cuore identitario della città, il luogo dove si concentra la maggior parte del patrimonio monumentale. Per questo, Caruso propone che le risorse siano destinate prioritariamente a un programma organico di valorizzazione culturale, capace di rafforzare la partecipazione dei cittadini, sostenere la vivibilità del centro storico e accrescere l’attrattività turistica.

«Dobbiamo investire in iniziative che rendano i nostri luoghi della cultura più accessibili e più vivi — prosegue Caruso —. Penso ad aperture straordinarie serali e festive, a visite guidate gratuite, a percorsi culturali che raccontino la storia e l’identità di Ragusa. Penso soprattutto ai giovani: è fondamentale coinvolgere le scuole, creare laboratori, attività educative, strumenti che permettano alle nuove generazioni di conoscere davvero il patrimonio che hanno ereditato».

La mozione chiede inoltre di coinvolgere attivamente associazioni culturali, guide turistiche abilitate, istituti scolastici e realtà del territorio, così da costruire un percorso condiviso e partecipato. «La cultura — aggiunge Caruso — è un bene comune. E come tale va progettata insieme alla comunità. Le risorse pubbliche devono generare valore, non iniziative isolate o episodiche».

Tra gli impegni richiesti alla Giunta, anche la predisposizione di un programma pubblico e trasparente sull’utilizzo dei fondi, con l’indicazione degli interventi previsti, dei relativi costi e degli obiettivi culturali perseguiti, oltre a una relazione finale al Consiglio comunale sui risultati ottenuti. «Questa mozione — conclude Caruso — vuole essere uno stimolo e un atto di responsabilità. Ragusa possiede un patrimonio unico, riconosciuto nel mondo. Sta a noi valorizzarlo, renderlo vivo, farne un motore di crescita culturale e sociale. È un dovere verso la città e verso chi la abita».

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