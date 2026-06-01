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Sikelia Cup 2026, Sicilia contro Mauritius: prima volta in casa contro una nazionale Fifa

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La Sicilia F.A. si prepara a vivere un appuntamento destinato a entrare nella storia dell’associazione, ma più in generale del calcio siciliano. Si svolgerà lunedì 8 giugno – allo stadio “Salvatore Favazza” di Terrasini – una nuova edizione della Sikelia Cup. Il trofeo, giunto al suo terzo capitolo dopo gli eventi svolti nel 2023 (1-0 ai danni della Corsica) e lo scorso anno (5-1 contro la selezione Costa d’Avorio LFP), vedrà per la prima volta assoluta il confronto tra la formazione guidata dal commissario tecnico Giovanni Marchese e una Nazionale FIFA, ovvero le Mauritius.

La Sicilia, dunque, si prepara a ospitare per la prima volta nella storia un confronto tra la rappresentativa del proprio territorio e una compagine nazionale, facente parte del principale organismo calcistico mondiale. C’era stato un precedente durante la Corsica Cup del 2024, quando capitan Curiale e compagni affrontarono la compagine di Saint Martin. Tuttavia le formazione caraibica non prende parte alle Qualificazioni per la Coppa del Mondo, a differenza delle Mauritius che sono inserite nel torneo preliminare CAF.

Venendo agli aspetti organizzativi legati alla squadra, il ritrovo dei calciatori convocati dal ct Marchese per la terza edizione della Sikelia Cup avverrà martedì 4 giugno a Terrasini. Nei prossimi giorni verrà svelata la rosa con cui la Sicilia F.A. affronterà lo storico incontro con Mauritius. Sono inoltre previsti alcuni eventi collaterali, i cui dettagli verranno svelati nei prossimi giorni, sia attraverso comunicati ufficiali che sui profili social (Facebook e Instagram) dell’associazione.

L’evento vedrà il sostegno delle più importanti istituzioni locali, sia cittadine che regionali. Tra queste spiccano la Regione Siciliana, attraverso l’Assessorato alle Attività Produttive e la LND Sicilia.

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