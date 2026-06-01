L’Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e dispersi in Guerra a Ispica per la premiazione

ISPICA, 01 Giugno 2026 – Primo posto nazionale dell’istituto Curcio di Ispica al prestigioso concorso nazionale “I giovani raccontano … il 2 giugno 1946, le donne in cammino verso la Repubblica”.

Il concorso è stato bandito dall’Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e dispersi in Guerra in seno alle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica.

Le classi terze degli indirizzi professionali (alberghiero, manutenzione e odontotecnico), coadiuvati dai docenti di lettere referenti Maria Grazia Fratantonio, Angela Morana, Patrizia Spataro e Domenica Varano, hanno partecipato all’iniziativa con la produzione di un cortometraggio interpretato dagli alunni, con riprese e montaggio curati dall’alunno Lorenzo Lorefice.

La realizzazione del cortometraggio ha trasformato gli studenti in soggetti attivi della narrazione storica e attraverso la drammatizzazione i ragazzi non si sono limitati a studiare la Costituzione, ma l’hanno messa in scena, interiorizzandone i valori.

La partecipazione al concorso è, inoltre, diventata per le classi terze un eccezionale laboratorio di educazione civica e di creatività in cui ogni studente ha raccontato se stesso e donato le proprie competenze. Un lavoro di squadra di alto valore in cui preziosa è stata anche la collaborazione degli altri docenti Licia Guastella, Fabio Lorefice, Rachele Pisana, Antonella Salemi, Stella Spinello.

Nella motivazione del premio sono elogiati infatti “lo spirito di squadra che ha portato alla realizzazione di un prodotto coeso e armonico” e “ l’uso di forme di diverse forme espressive e la chiarezza del messaggio che ha reso il progetto significativo e coinvolgente”.

La cerimonia di premiazione ufficiale si terrà a Palermo, al teatro Politeama, il prossimo 25 settembre.

Ma intanto nei giorni scorsi nell’istituto, proprio per un una ulteriore celebrazione e riflessione sul 2 giugno, si è svolto l’evento “Dalla memoria al merito: gli alunni celebrano la festa della Repubblica” a cui hanno partecipato tutte le classi del professionale. Sono intervenuti i rappresentanti dall’Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e dispersi in Guerra e nello specifico il primo luogotenente Antonino Sciortino e il primo luogotenente Simone Guastella, rispettivamente vicepresidente e segretario dell’associazione, e i rappresentanti dell’ANPI di Ispica Giovanni Brancati e Sofia Corallo che hanno illustrato il percorso storico che ha portato alla nascita della Repubblica e il contributo delle donne del territorio ispicese e ibleo. Ha moderato i lavori il dirigente scolastico Maurizio Franzò che ha sostenuto ed elogiato l’iniziativa e che ha raccontato le storie dei caduti in guerra della sua famiglia. “Per me – ha detto Franzò – è un onore essere il dirigente in una scuola che raggiunge questi risultati. Questi momenti custodiscono il fine e il senso più profondo del nostro lavoro”.

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