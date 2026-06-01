Inferno di fuoco nelle campagne modicane: caccia ai piromani dopo il maxi incendio doloso

MODICA, 01 Giugno 2026 – È caccia aperta ai responsabili del devastante incendio che, martedì scorso, ha ridotto in cenere decine di ettari di macchia mediterranea e pregiate coltivazioni di frumento nel territorio modicano. Gli inquirenti, a seguito dei primi rilievi effettuati sul posto, non avrebbero ormai dubbi sulla matrice dolosa del rogo: sono stati infatti individuati diversi punti di innesco, segno evidente di un piano deliberato per colpire il cuore agricolo della zona.

Le fiamme, alimentate dal vento, si sono propagate rapidamente creando colonne di fuoco alte decine di metri che hanno minacciato seriamente l’incolumità pubblica. Se si è evitata una tragedia di proporzioni ben peggiori, il merito va alla macchina dei soccorsi e, in modo determinante, al coraggio dei residenti.

Accanto al massiccio intervento dei Vigili del fuoco, si è rivelata infatti decisiva la pronta reazione degli agricoltori del posto. Senza esitare, i produttori locali hanno affrontato il fronte del fuoco con i propri mezzi agricoli, creando solchi nel terreno e barriere tagliafuoco per interrompere l’avanzata delle fiamme.

Un’azione eroica e disperata che ha letteralmente blindato il perimetro, evitando che il rogo raggiungesse e divorasse le numerose abitazioni e aziende agricole disseminate nell’area.

Spente le fiamme, resta adesso la conta dei danni – ingenti per il comparto agricolo – e il fronte giudiziario. Le forze dell’ordine hanno già raccolto elementi utili sul luogo del disastro e, nelle ultime ore, sono state presentate diverse denunce formali all’Autorità Giudiziaria.

Le indagini proseguono a ritmo serrato per dare un nome e un volto ai piromani che hanno attentato alla sicurezza del territorio e all’economia locale.

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