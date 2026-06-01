Ragusa. Ricca di stimoli e spunti la XX edizione di Moto storiche nel barocco ibleo

Ragusa, 01 giugno 2026 – La XX edizione di Moto storiche nel barocco ibleo si è conclusa con un bilancio più che positivo, confermando la forza di una manifestazione che da vent’anni unisce passione per il motorismo storico, valorizzazione del territorio e spirito di comunità. Un’edizione particolarmente significativa perché, per la prima volta, l’evento è entrato ufficialmente nel prestigioso circuito Tricolore Asi, la serie nazionale che promuove il motorismo storico come patrimonio culturale e turistico. Un riconoscimento che premia il lavoro del Veteran Car Club Ibleo, da sempre punto di riferimento per appassionati e collezionisti nella Sicilia sud-orientale, e che ha dato ulteriore slancio alla kermesse, attirando equipaggi da tutta l’isola.

La tre giorni si è aperta venerdì sera con una tappa altamente simbolica: le moto storiche hanno raggiunto Ragusa Ibla in occasione della festa patronale di San Giorgio, sostando in piazza Pola tra i visitatori e i fedeli che affollavano il quartiere barocco. Un prologo suggestivo che ha intrecciato due identità forti della città: la devozione al patrono e la tradizione motoristica.

Sabato mattina, dopo il raggruppamento in piazza San Giovanni, la carovana è partita per un percorso che ha attraversato alcuni dei luoghi più affascinanti dell’altopiano ibleo. Le moto hanno raggiunto San Giacomo, Monte Lauro, Buccheri e Giarratana, dove nel pomeriggio si è tenuta una delle iniziative più apprezzate dal pubblico: la presentazione in piazza Grande, durante la quale sono state illustrate le caratteristiche tecniche e gli anni di realizzazione dei modelli presenti al raduno. La giornata si è conclusa con il momento conviviale al Circolo Italia di Ragusa, durante il quale il Veteran Car Club Ibleo ha fatto una donazione all’Admo (l’assegno è stato consegnato poi il giorno dopo in piazza San Giovanni), accolta dal presidente Claudio Cannì, che ha ringraziato per l’attenzione riservata all’associazione per la donazione del midollo osseo. Un gesto che ha ribadito la dimensione solidale della manifestazione.

La tappa finale di domenica ha riportato i partecipanti in piazza San Giovanni (presente per i saluti istituzionali l’assessore comunale di Ragusa Giovanni Gurrieri) per la partenza verso Scicli, autentico gioiello barocco incastonato tra le cave, e successivamente verso Pozzallo, affacciata sul Mediterraneo. Un itinerario che ha permesso ai motociclisti di attraversare territori riconosciuti dall’Unesco come patrimonio mondiale dell’umanità, trasformando il raduno in un vero viaggio culturale oltre che motoristico.

Il successo di questa edizione, rafforzato dall’ingresso nel circuito Tricolore Asi, conferma la capacità dell’evento di raccontare il territorio attraverso la lente del motorismo storico. Le moto d’epoca, con il loro fascino intramontabile, hanno attraversato luoghi che custodiscono la memoria di un passato artistico e architettonico unico, creando un ponte ideale tra storia, paesaggio e passione. La XX edizione si chiude così, grazie anche alla valida collaborazione delle staffette, con entusiasmo e partecipazione, lasciando già intravedere le potenzialità delle prossime edizioni e consolidando il ruolo di Moto storiche nel Barocco ibleo come uno degli appuntamenti più attesi del panorama motoristico siciliano.

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