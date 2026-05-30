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Pirata della strada in Corso Umberto a Modica: c’è la svolta. Fermato un uomo senza patente e senza assicurazione

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Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 30 Maggio 2026 – Ha un nome e un volto il pirata della strada che, nella tarda serata di venerdì, ha seminato il panico nel cuore di Corso Umberto. Dopo lo schianto ad alta velocità contro due auto in sosta e la successiva fuga a folle velocità, l’attività investigativa ha registrato una rapidissima svolta già nelle ore successive al sinistro.

A mettere fine alla fuga dell’automobilista sono stati i militari della Guardia di Finanza, che sono riusciti a intercettare e bloccare la Honda Civic — visibilmente danneggiata dall’impatto — in Via San Marco Mista.

Alla guida del mezzo si trovava un uomo di origini marocchine. I controlli approfonditi scattati nell’immediatezza del fermo hanno svelato i motivi che, con ogni probabilità, hanno spinto l’uomo a scappare  dopo l’incidente: il conducente era del tutto privo di patente di guida; la vettura è risultata completamente scoperta da assicurazione Rca obbligatoria (un dettaglio che era stato già ipotizzato da alcuni testimoni presenti in Corso Umberto al momento dello schianto).

Per l’uomo sono scattate pesanti sanzioni amministrative e i militari hanno proceduto al contestuale sequestro del veicolo.

Se il fronte dei controlli stradali si è chiuso con il fermo del conducente, si apre adesso la complicata partita del risarcimento danni. L’impatto ha infatti causato danni per migliaia di euro alle due vetture che erano regolarmente parcheggiate. I proprietari dei mezzi colpiti, per poter avviare l’iter legale e rivalersi sul responsabile, dovranno ora presentare formale querela alle autorità competenti.

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4 commenti su “Pirata della strada in Corso Umberto a Modica: c’è la svolta. Fermato un uomo senza patente e senza assicurazione”

  1. Pi pitruzzu

    Pietro paghi tu per lui? Oppure vai con il partito a raccontare alle vittime che questa risorsa boldriniana non potrà mai pagare i danni come neppure le sanzioni amministrative. L’importante che ti paga la pensione. Vai a dire che sono idioti e cog….i le vittime adesso

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  3. Iddufu

    Per l’uomo sono scattate pesanti sanzioni amministrative e i militari hanno proceduto al contestuale sequestro del veicolo. Mamma mia, che pesanti sanzioni! Chissà che paura avrà avuto il nostro turista polentone… Sarà sicuramente terrorizzato e avrà giurato che non lo farà mai più. Povera Italia. Dimenticavo, a chi di competenza, accertatevi che non rimanga privo di mezzi di trasporto. Tanto, prima o poi, se quella era la sua intenzione, ci riproverà. E ovviamente non si parlerà di tentata strage, bensì del fatto che noi italiani non abbiamo dato la giusta accoglienza al polentone di turno

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  4. Gino

    Senza patente? Senza copertura assicurativa? Ma daiiii vero????!!!
    Ripeto, sono tantissimi che guidano senza patente assicurazione e revisione auto. I controlli???
    Nominiamo un commissario straordinario????
    Ma se non si riesce neanche a far rispettare divieti di sosta, e rimuovere auto sui marciapiedi, figuriamoci altro.

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