Pirata della strada in Corso Umberto a Modica: c’è la svolta. Fermato un uomo senza patente e senza assicurazione

MODICA, 30 Maggio 2026 – Ha un nome e un volto il pirata della strada che, nella tarda serata di venerdì, ha seminato il panico nel cuore di Corso Umberto. Dopo lo schianto ad alta velocità contro due auto in sosta e la successiva fuga a folle velocità, l’attività investigativa ha registrato una rapidissima svolta già nelle ore successive al sinistro.

A mettere fine alla fuga dell’automobilista sono stati i militari della Guardia di Finanza, che sono riusciti a intercettare e bloccare la Honda Civic — visibilmente danneggiata dall’impatto — in Via San Marco Mista.

Alla guida del mezzo si trovava un uomo di origini marocchine. I controlli approfonditi scattati nell’immediatezza del fermo hanno svelato i motivi che, con ogni probabilità, hanno spinto l’uomo a scappare dopo l’incidente: il conducente era del tutto privo di patente di guida; la vettura è risultata completamente scoperta da assicurazione Rca obbligatoria (un dettaglio che era stato già ipotizzato da alcuni testimoni presenti in Corso Umberto al momento dello schianto).

Per l’uomo sono scattate pesanti sanzioni amministrative e i militari hanno proceduto al contestuale sequestro del veicolo.

Se il fronte dei controlli stradali si è chiuso con il fermo del conducente, si apre adesso la complicata partita del risarcimento danni. L’impatto ha infatti causato danni per migliaia di euro alle due vetture che erano regolarmente parcheggiate. I proprietari dei mezzi colpiti, per poter avviare l’iter legale e rivalersi sul responsabile, dovranno ora presentare formale querela alle autorità competenti.

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