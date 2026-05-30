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Politica | Scicli

Fondi per i siti Unesco in Sicilia: la Regione assegna 4 milioni di euro a 70 Comuni, 77 mila euro a Scicli

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Scicli, 30 maggio 2026 – La Regione Siciliana ha sbloccato i fondi destinati ai territori che custodiscono i tesori storici e naturali dell’isola riconosciuti a livello internazionale. L’assessorato alle Autonomie locali e alla funzione pubblica ha approvato il decreto di riparto che assegna quattro milioni di euro per il 2026 ai Comuni dell’isola che ospitano siti e geoparchi Unesco. Il provvedimento, firmato dall’assessore Elisa Maria Lucia Ingala, attua le disposizioni stabilite dall’ultima legge di stabilità regionale.
Le risorse finanziarie mirano a sostenere gli enti locali nella gestione quotidiana e nello sviluppo strategico delle aree di rilevanza culturale.
I criteri di distribuzione delle somme considerano sia l’equilibrio tra i territori sia il peso demografico delle diverse realtà locali. A Scicli toccano 77 mila 322 euro, come annuncia il sindaco Mario Marino.

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