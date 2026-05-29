Modica, Fratelli d’Italia propone l’istituzione della Consulta per le Attività Produttive

Modica, 29 maggio 2026 – Il circolo cittadino di Fratelli d’Italia ha consegnato il regolamento della consulta nelle mani del Sindaco, Maria Monisteri e del Presidente del Consiglio Comunale, Mariacristina Minardo. Obiettivo: dare voce a commercianti, artigiani e agricoltori nelle scelte strategiche della città.

“​Sostenere il tessuto economico locale per favorire il dialogo tra le categorie produttive e offrire all’amministrazione comunale uno strumento snello e propositivo per affrontare le sfide dello sviluppo economico. Con questi obiettivi – afferma il coordinatore cittadino Marco Naní – il circolo di Fratelli d’Italia ha elaborato e proposto al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale l’istituzione e il relativo Regolamento della Consulta Comunale per le Attività Produttive. L’organismo di partecipazione e consultazione punta a colmare un vuoto di rappresentanza e a istituzionalizzare un tavolo di confronto permanente. Norme chiare e snelle per incontrare le reali esigenze del tessuto imprenditoriale modicano.”

​”La nascita di questa Consulta – afferma Pietro Catania, componente del Direttivo e relatore del regolamento – risponde a un bisogno non più rimandabile: rimettere al centro della programmazione cittadina chi ogni giorno crea lavoro e ricchezza a Modica. Non vogliamo che sia l’ennesimo organismo burocratico, ma una vera e propria interfaccia permanente tra il palazzo di città e chi alza la saracinesca ogni mattina. Come circolo cittadino ci facciamo portavoce di questa istanza con una proposta concreta, snella e aperta al contributo di tutti.”

“​Il regolamento prevede l’istituzione di un organismo consultivo dinamico, capace di proporre soluzioni operative, monitorare lo stato di salute delle aziende locali e supportare il Comune nella programmazione di eventi, bandi e politiche fiscali di competenza locale. Le imprese modicane – conclude Marco Naní – rappresentano il vero motore pulsante della nostra economia, ma troppo spesso si trovano ad affrontare crisi e mutamenti del mercato senza un canale di comunicazione diretto e strutturato con l’istituzione comunale. Ci aspettiamo adesso che l’amministrazione e l’intero Consiglio Comunale accolgano questa proposta con lo stesso spirito costruttivo con cui l’abbiamo pensata. Auspichiamo che il Regolamento venga discusso e approvato in tempi rapidi, dando finalmente alle nostre imprese lo spazio, la dignità e l’ascolto che meritano.”

: «Un’interfaccia permanente tra imprese e amministrazione».

​Il circolo cittadino di Fratelli d’Italia ha consegnato il regolamento della consulta nelle mani del Sindaco, Maria Monisteri e del Presidente del Consiglio Comunale, Mariacristina Minardo. Obiettivo: dare voce a commercianti, artigiani e agricoltori nelle scelte strategiche della città.

“​Sostenere il tessuto economico locale per favorire il dialogo tra le categorie produttive e offrire all’amministrazione comunale uno strumento snello e propositivo per affrontare le sfide dello sviluppo economico. Con questi obiettivi – afferma il coordinatore cittadino Marco Naní – il circolo di Fratelli d’Italia ha elaborato e proposto al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale l’istituzione e il relativo Regolamento della Consulta Comunale per le Attività Produttive. L’organismo di partecipazione e consultazione punta a colmare un vuoto di rappresentanza e a istituzionalizzare un tavolo di confronto permanente. Norme chiare e snelle per incontrare le reali esigenze del tessuto imprenditoriale modicano.”

​”La nascita di questa Consulta – afferma Pietro Catania, componente del Direttivo e relatore del regolamento – risponde a un bisogno non più rimandabile: rimettere al centro della programmazione cittadina chi ogni giorno crea lavoro e ricchezza a Modica. Non vogliamo che sia l’ennesimo organismo burocratico, ma una vera e propria interfaccia permanente tra il palazzo di città e chi alza la saracinesca ogni mattina. Come circolo cittadino ci facciamo portavoce di questa istanza con una proposta concreta, snella e aperta al contributo di tutti.”

“​Il regolamento prevede l’istituzione di un organismo consultivo dinamico, capace di proporre soluzioni operative, monitorare lo stato di salute delle aziende locali e supportare il Comune nella programmazione di eventi, bandi e politiche fiscali di competenza locale. Le imprese modicane – conclude Marco Naní – rappresentano il vero motore pulsante della nostra economia, ma troppo spesso si trovano ad affrontare crisi e mutamenti del mercato senza un canale di comunicazione diretto e strutturato con l’istituzione comunale. Ci aspettiamo adesso che l’amministrazione e l’intero Consiglio Comunale accolgano questa proposta con lo stesso spirito costruttivo con cui l’abbiamo pensata. Auspichiamo che il Regolamento venga discusso e approvato in tempi rapidi, dando finalmente alle nostre imprese lo spazio, la dignità e l’ascolto che meritano.”

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