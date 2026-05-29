  • 29 Maggio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 29 Maggio 2026 -
Modica | Politica

Modica, Fratelli d’Italia propone l’istituzione della Consulta per le Attività Produttive

«Un'interfaccia permanente tra imprese e amministrazione».
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 29 maggio 2026 – Il circolo cittadino di Fratelli d’Italia ha consegnato il regolamento della consulta nelle mani del Sindaco, Maria Monisteri e del Presidente del Consiglio Comunale, Mariacristina Minardo. Obiettivo: dare voce a commercianti, artigiani e agricoltori nelle scelte strategiche della città.

“​Sostenere il tessuto economico locale per favorire il dialogo tra le categorie produttive e offrire all’amministrazione comunale uno strumento snello e propositivo per affrontare le sfide dello sviluppo economico. Con questi obiettivi – afferma il coordinatore cittadino Marco Naní – il circolo di Fratelli d’Italia ha elaborato e proposto al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale l’istituzione e il relativo Regolamento della Consulta Comunale per le Attività Produttive. L’organismo di partecipazione e consultazione punta a colmare un vuoto di rappresentanza e a istituzionalizzare un tavolo di confronto permanente. Norme chiare e snelle per incontrare le reali esigenze del tessuto imprenditoriale modicano.”

​”La nascita di questa Consulta – afferma Pietro Catania, componente del Direttivo e relatore del regolamento – risponde a un bisogno non più rimandabile: rimettere al centro della programmazione cittadina chi ogni giorno crea lavoro e ricchezza a Modica. Non vogliamo che sia l’ennesimo organismo burocratico, ma una vera e propria interfaccia permanente tra il palazzo di città e chi alza la saracinesca ogni mattina. Come circolo cittadino ci facciamo portavoce di questa istanza con una proposta concreta, snella e aperta al contributo di tutti.”

“​Il regolamento prevede l’istituzione di un organismo consultivo dinamico, capace di proporre soluzioni operative, monitorare lo stato di salute delle aziende locali e supportare il Comune nella programmazione di eventi, bandi e politiche fiscali di competenza locale. Le imprese modicane – conclude Marco Naní – rappresentano il vero motore pulsante della nostra economia, ma troppo spesso si trovano ad affrontare crisi e mutamenti del mercato senza un canale di comunicazione diretto e strutturato con l’istituzione comunale. Ci aspettiamo adesso che l’amministrazione e l’intero Consiglio Comunale accolgano questa proposta con lo stesso spirito costruttivo con cui l’abbiamo pensata. Auspichiamo che il Regolamento venga discusso e approvato in tempi rapidi, dando finalmente alle nostre imprese lo spazio, la dignità e l’ascolto che meritano.”

: «Un’interfaccia permanente tra imprese e amministrazione».

​Il circolo cittadino di Fratelli d’Italia ha consegnato il regolamento della consulta nelle mani del Sindaco, Maria Monisteri e del Presidente del Consiglio Comunale, Mariacristina Minardo. Obiettivo: dare voce a commercianti, artigiani e agricoltori nelle scelte strategiche della città.

“​Sostenere il tessuto economico locale per favorire il dialogo tra le categorie produttive e offrire all’amministrazione comunale uno strumento snello e propositivo per affrontare le sfide dello sviluppo economico. Con questi obiettivi – afferma il coordinatore cittadino Marco Naní – il circolo di Fratelli d’Italia ha elaborato e proposto al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale l’istituzione e il relativo Regolamento della Consulta Comunale per le Attività Produttive. L’organismo di partecipazione e consultazione punta a colmare un vuoto di rappresentanza e a istituzionalizzare un tavolo di confronto permanente. Norme chiare e snelle per incontrare le reali esigenze del tessuto imprenditoriale modicano.”

​”La nascita di questa Consulta – afferma Pietro Catania, componente del Direttivo e relatore del regolamento – risponde a un bisogno non più rimandabile: rimettere al centro della programmazione cittadina chi ogni giorno crea lavoro e ricchezza a Modica. Non vogliamo che sia l’ennesimo organismo burocratico, ma una vera e propria interfaccia permanente tra il palazzo di città e chi alza la saracinesca ogni mattina. Come circolo cittadino ci facciamo portavoce di questa istanza con una proposta concreta, snella e aperta al contributo di tutti.”

“​Il regolamento prevede l’istituzione di un organismo consultivo dinamico, capace di proporre soluzioni operative, monitorare lo stato di salute delle aziende locali e supportare il Comune nella programmazione di eventi, bandi e politiche fiscali di competenza locale. Le imprese modicane – conclude Marco Naní – rappresentano il vero motore pulsante della nostra economia, ma troppo spesso si trovano ad affrontare crisi e mutamenti del mercato senza un canale di comunicazione diretto e strutturato con l’istituzione comunale. Ci aspettiamo adesso che l’amministrazione e l’intero Consiglio Comunale accolgano questa proposta con lo stesso spirito costruttivo con cui l’abbiamo pensata. Auspichiamo che il Regolamento venga discusso e approvato in tempi rapidi, dando finalmente alle nostre imprese lo spazio, la dignità e l’ascolto che meritano.”

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube