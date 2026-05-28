A Scicli la Marcia dei Pacifici. Perché il futuro è a colori

Scicli, 28 maggio 2026 – Le vie di Scicli si sono riempite di voci, striscioni e cartelloni colorati grazie alla “Carovana dei Pacifici”, un corteo per la pace che ha visto protagonisti i bambini della scuola dell’infanzia di via Pietro Nenni (Istituto Comprensivo Don Milani), insieme ai piccoli dell’Opera Diaconale Metodista e ai ragazzi di Mediterranean Hope – Casa delle Culture.

Accompagnati da docenti, educatori, genitori e dal Dirigente Scolastico Prof. Michele Agnello, i bambini hanno sfilato per ricordare un concetto semplice ma potentissimo: la pace si costruisce ogni giorno, a piccoli passi, creando ponti e non muri.

Il coloratissimo viaggio si è concluso in Piazza Municipio, dove il sindaco Mario Marino ha accolto e ringraziato la carovana. I bellissimi lavori realizzati dai bambini sono ora esposti a Palazzo Spadaro in una mostra curata dalla cooperativa Agire.

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