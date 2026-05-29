Comiso, viola le prescrizioni dell’affidamento in prova: arrestato dalla Polizia e trasferito in carcere

COMISO, 29 Maggio 2026 – Si sono aperte le porte del carcere per un uomo del posto, intercettato e arrestato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso. La Polizia di Stato ha dato esecuzione a un provvedimento di carcerazione emesso dal Tribunale di Ragusa, che ha disposto la revoca di una precedente misura alternativa.

L’ordine di carcerazione scaturisce dal comportamento dell’uomo, che si trovava sottoposto alla misura dell’affidamento in prova. Il beneficio, tuttavia, è stato revocato a causa di reiterate violazioni e inosservanze delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

Le trasgressioni sono state accertate e puntualmente documentate grazie alla costante attività investigativa e di controllo del territorio messa in atto dai poliziotti del Commissariato di Comiso. Le segnalazioni dettagliate inviate dai magistrati hanno così fatto scattare il provvedimento restrittivo più severo.

Una volta localizzato il soggetto, gli agenti della Polizia di Stato lo hanno condotto presso gli uffici del Commissariato per completare le formalità di rito e la notifica dell’atto.

Al termine delle procedure contrattuali, l’uomo è stato trasferito e associato presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea per l’espiazione della pena detentiva.

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