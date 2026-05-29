Pulizia straordinaria strade, operatori in campo in via Lido a Donnalucata

Scicli, 29 maggio 2026 – Proseguono gli interventi di pulizia straordinaria di alcune arterie stradali. I residenti in via Colombo e in via Garibaldi e vie limitrofe sono invitati a non stendere i panni ai balconi.

È in programma domani, sabato 30 maggio, una operazione di pulizia straordinaria di via Colombo e via Garibaldi nel centro storico di Scicli.

La ditta che ha in appalto il servizio di igiene ambientale invita i residenti a non stendere i panni per l’asciugatura al sole nei balconi per evitare che l’attività straordinaria di spazzamento possa sporcarli.

Vi sono infatti alcuni rifiuti di piccole dimensioni che allignano la loro presenza nell’interstizio tra le auto in sosta e i marciapiedi.

Nella giornata del 30.05.2026 sarà effettuata una mirata e accurata attività di spazzamento meccanizzato in via Colombo e in via Garibaldi, ivi comprese le vie parallele e limitrofe ove interessate dalle medesime criticità. L’attività sarà eseguita mediante impiego della spazzatrice meccanizzata con il supporto di un operatore munito di soffiatore, al fine di convogliare verso la spazzatrice i rifiuti presenti sotto i veicoli in sosta e nelle aree non direttamente raggiungibili dal mezzo meccanico, così da garantire una più efficace pulizia delle carreggiate e dei margini stradali. Sarà inoltre impiegato un operatore addetto allo spazzamento manuale presso le vie parallele e limitrofe, al fine di garantire la pulizia delle aree e dei tratti viari nei quali, a causa della presenza di autoveicoli in sosta, delle ridotte dimensioni stradali o di ulteriori impedimenti operativi, non risulti possibile effettuare un efficace intervento mediante la sola spazzatrice meccanizzata.

Il Comune ringrazia per la collaborazione.

Nelle scorse ore uguale servizio è stato svolto in via Lido e strade limitrofe a Donnalucata.

Salva