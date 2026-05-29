Anche le spiagge di Ragusa conquistano la Bandiera Verde 2026

Ragusa, 29 maggio 2026 – Ragusa e le spiagge iblee si confermano ai vertici nazionali per l’accoglienza turistica delle famiglie. Con l’assegnazione delle Bandiere Verdi 2026 da parte dei pediatri italiani, Marina di Ragusa rinnova ancora una volta il titolo, consolidando la sua reputazione di meta sicura e accessibile per i più piccoli.

Un primato che si conferma da anni e che si ricollega alla qualità dell’intera provincia di Ragusa, autentica regina della stagione con ben 7 località premiate su 19 in Sicilia.

Il riconoscimento della Bandiera Verde, assegnato sulla base delle indicazioni di oltre 3.000 pediatri, richiede requisiti rigorosi: spiagge ampie e sabbiose, fondali bassi che degradano dolcemente, costante presenza di assistenti ai bagnanti per la massima sicurezza, oltre a servizi integrati a misura di famiglia, quali aree gioco, strutture sportive e locali di ristoro nelle immediate vicinanze.

“La riconferma della Bandiera Verde per Ragusa – dichiara il sindaco, Peppe Cassì – non è solo un motivo di orgoglio, ma la testimonianza di una programmazione amministrativa e di una sinergia con gli operatori privati che dura e rafforza tutti. Essere scelti dai pediatri significa certificare che la nostra frazione marinara offre un ambiente sicuro, sano e stimolante per i bambini. Un riconoscimento che si inserisce in un quadro provinciale invidiabile, che rende il territorio nel suo insieme una destinazione capace di fare della qualità della vita il suo principale biglietto da visita.”

“Questa bandiera – prosegue l’assessore alle Frazioni, Andrea Distefano – premia il lavoro quotidiano che dedichiamo alla cura, alla manutenzione e alla valorizzazione delle nostre frazioni marinare. La forza della nostra proposta sta nella continuità e nella capacità di fare rete all’interno del comparto ibleo. In un mercato turistico globale sempre più competitivo, la Bandiera Verde rappresenta una garanzia oggettiva per le famiglie che scelgono il nostro mare.”

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