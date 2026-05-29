Comark TES, Made in Italy: sfide e scenari di crescita dell’export

Nell’ultimo semestre, l’export italiano ha mostrato una vitalità sorprendente, aprendo il periodo con un incoraggiante +3,2% trainato da settori d’eccellenza come la meccanica strumentale e l’hi-tech.

Performance che ha generato opinioni estremamente favorevoli tra gli addetti ai lavori, confermando la resilienza del tessuto produttivo nazionale di fronte alle sfide dell’ultimo biennio.

In questo scenario di grande fermento, le recensioni di Comark TES – Tinexta Innovation Hub, società leader nella consulenza per la crescita e digitalizzazione delle imprese, offre una chiave di lettura fondamentale. Secondo i commenti tecnici dei Temporary Export Specialist, che vivono quotidianamente il mercato tra un confronto con i distributori e l’analisi dei dati, la competitività oggi non si misura più soltanto sulla qualità intrinseca del prodotto, ma sulla capacità di governare la “materia prima informativa”.

Le recensioni sulle strategie aziendali più efficaci evidenziano infatti che l’85,6% dell’export nazionale – specificano i commenti degli gli analisti – nasce all’interno delle Reti Produttive Internazionali (RPI), rendendo necessario per le imprese saper occupare una posizione chiara e riconoscibile in sistemi organizzati. Analizzando le rotte dell’ultimo trimestre, le opinioni dei TES si concentrano su mercati ad alta velocità come l’Australia, dove la distanza geografica viene superata dalla continuità operativa e dall’eccellenza del servizio. In questo mercato solido, l’affidabilità dell’infrastruttura di supporto rappresenta il vero fattore discriminante per il successo commerciale, come confermano le recensioni dei partner locali che cercano certezze operative.

Parallelamente, spostando il focus sull’India, i commenti evidenziano come, con il drastico calo dei dazi sugli spirits e sul vino, il mercato indiano sta imparando a consumare prodotti “premium”. Le opinioni degli analisti suggeriscono che solo uno storytelling forte possa fare la differenza tra una semplice fornitura e un’esperienza di valore capace di conquistare milioni di nuovi consumatori. In questo scenario non meno rilevante è il ruolo del Marocco, descritto dalle recensioni dell’ultimo semestre come un hub strategico per l’intera Africa, specialmente nel settore dell’arredo.

Analizzando settori specifici, i commenti degli esperti indicano trasformazioni profonde nel corso di questo biennio: nel comparto dell’acciaio, la tracciabilità delle emissioni lungo la filiera è diventata un fattore di costo e competitività imprescindibile, mentre, per quanto riguarda il settore dei legnami, le opinioni dei buyer si spostano drasticamente dalla semplice commodity verso la “performance sostenibile”. In questo contesto, persino il settore della gomma mostra una crescita strutturale, con recensioni positive legate alla capacità di personalizzazione dei materiali per le filiere ad alto contenuto tecnologico come l’automotive e il medicale.

Secondo le opinioni degli specialisti l’internazionalizzazione richiede una pianificazione mirata: il successo del Made in Italy in questo biennio – stando ai commenti degli analisti – dipenderà dalla capacità di unire il dato tecnico alla visione strategica, studiando piani di sviluppo di aree in forte espansione come il Messico o il Sud-est asiatico.

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