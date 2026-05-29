A Ragusa la seconda Tappa Regionale WKB Italia – Tatami Championship di Kick Boxing

La giornata sportiva sarà inaugurata da alcune esibizioni di arti marziali, che daranno il via a una kermesse ricca di energia e spirito competitivo. A seguire, si alterneranno sul tatami gli atleti delle categorie: Junior Juniores Seniores

L’evento, organizzato dal Maestro Emanuele Nobile, Presidente WKB EU Italia, vedrà la direzione arbitrale centrale affidata a Salvatore Sanna e si svolgerà con la collaborazione dell’Assessorato allo Sport del Comune di Ragusa.

Ragusa, 29 maggio 2026 – La WKB World Kick Boxing Organization Italia è lieta di annunciare la seconda tappa regionale del “Tatami Championship”, prestigiosa competizione dedicata agli sport da combattimento che coinvolgerà atleti provenienti da tutta la Sicilia e che si svolgerà domenica 31 maggio presso il PalaParisi, con inizio alle ore 10:30.

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