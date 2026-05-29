  • 29 Maggio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 29 Maggio 2026 -
Ragusa | Sport

A Ragusa la seconda Tappa Regionale WKB Italia – Tatami Championship di Kick Boxing

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 29 maggio 2026 – La WKB World Kick Boxing Organization Italia è lieta di annunciare la seconda tappa regionale del “Tatami Championship”, prestigiosa competizione dedicata agli sport da combattimento che coinvolgerà atleti provenienti da tutta la Sicilia e che si svolgerà domenica 31 maggio presso il PalaParisi, con inizio alle ore 10:30.

L’evento, organizzato dal Maestro Emanuele Nobile, Presidente WKB EU Italia, vedrà la direzione arbitrale centrale affidata a Salvatore Sanna e si svolgerà con la collaborazione dell’Assessorato allo Sport del Comune di Ragusa.

Il programma prevede competizioni nelle discipline:
Kick Boxing (Kick Light)
MMA Light
Grappling

La giornata sportiva sarà inaugurata da alcune esibizioni di arti marziali, che daranno il via a una kermesse ricca di energia e spirito competitivo. A seguire, si alterneranno sul tatami gli atleti delle categorie:
Junior
Juniores
Seniores

Parteciperanno numerose società sportive provenienti da tutta la regione, confermando l’evento come un importante punto di riferimento per il movimento degli sport da combattimento in Sicilia.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube