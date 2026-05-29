A Ragusa la seconda Tappa Regionale WKB Italia – Tatami Championship di Kick Boxing

Ragusa, 29 maggio 2026 – La WKB World Kick Boxing Organization Italia è lieta di annunciare la seconda tappa regionale del “Tatami Championship”, prestigiosa competizione dedicata agli sport da combattimento che coinvolgerà atleti provenienti da tutta la Sicilia e che si svolgerà domenica 31 maggio presso il PalaParisi, con inizio alle ore 10:30.
L’evento, organizzato dal Maestro Emanuele Nobile, Presidente WKB EU Italia, vedrà la direzione arbitrale centrale affidata a Salvatore Sanna e si svolgerà con la collaborazione dell’Assessorato allo Sport del Comune di Ragusa.
Il programma prevede competizioni nelle discipline:
Kick Boxing (Kick Light)
MMA Light
Grappling
La giornata sportiva sarà inaugurata da alcune esibizioni di arti marziali, che daranno il via a una kermesse ricca di energia e spirito competitivo. A seguire, si alterneranno sul tatami gli atleti delle categorie:
Junior
Juniores
Seniores
Parteciperanno numerose società sportive provenienti da tutta la regione, confermando l’evento come un importante punto di riferimento per il movimento degli sport da combattimento in Sicilia.