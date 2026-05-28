Modica. Memorial “Nino Viola” di calcio a 7, in corso di svolgimento la XXVI edizione

Modica, 28 maggio 2026 –

Sono 16 le squadre ai nastri di partenza della XXVI^ edizione del memorial “Nino Viola” di calcio a 7,che da domenica 24 maggio è in corso di svolgimento sui cambi in erba sintetica del Centro Sportivo Airone.

Le squadre suddivise in due gironi si daranno battaglia per arrivare fino in fondo per conquistare l’ambito trofeo. La finale è in programma per il 12 luglio.

La Beauty Man è la squadra detentrice del torneo che da diversi anni è diventato un appuntamento attesissimo dell’estate modicana.

Arbitri della Kermesse organizzata come sempre dall’instancabile Carmelo Modica, sono i direttori di gara del gruppo G.A.S di Scicli.

Oltre al Centro Sportivo Airone nella persona della Signora Lidia Barone e alla sua famiglia che mette a disposizione la struttura, un ringraziamento particolare va ai numerosi sponsor della manifestazione che hanno appoggiato l’organizzazione dell’evento, che ogni sera attira tantissime persone sulle tribune del centro sportivo di via Rocciola Scrofani a testimonianza di quanto il torneo sia molto sentito in tutta la provincia di Ragusa.

Ieri, intanto, si è chiusa la prima giornata dei due gironi di qualificazione con questi risultati:

Vetreria Carpenzano – Falegnameria Liuzzo 5 – 1

Beauty Man – Aura Boys 9 – 1

1Millimetro – Furgentini/Idrotermica 2 – 3

Impiantistica A.Z. – Studio Dentistico Saraniti 1 – 2

Idrotermoclima – Motorood 4 – 2

The Fusos – Car.Al Costruzioni 6 – 1

R.S.T. – Iachininotese 1 – 4

Kasarreda – Rimeg 3 – 5

Queste le classifiche dei due gironi al termine della prima giornata:

Girone A

Beauty Man 3

Vetreria Carpenzano 3

Furgentini/Idrotermoclima 3

1Millimetro 0

Impiantistica A.Z. 0

Falegnameria Liuzzo 0

Aura Boys 0

Girone B

The Fusos 3

Iachininotese 3

Rimeg 3

Idrotermoclima 3

Kasarreda 0

Motorood 0

R.S.T. 0

Car. All. Costruzioni 0

Salva