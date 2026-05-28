Le toilette autopulenti di Marina di Ragusa nel degrado. La Consigliera Caruso presenta interrogazione

Ragusa, 28 maggio 2026 – La consigliera comunale Rossana Caruso ha presentato un’interrogazione indirizzata al sindaco di Ragusa e all’assessore comunale al Decoro urbano per chiedere chiarimenti in merito alla situazione delle toilette autopulenti installate a Marina di Ragusa, oggi chiuse e in stato di evidente degrado.

Caruso ricorda che nel 2015 il Comune aveva pubblicato un bando per la fornitura, installazione e manutenzione di cinque strutture destinate a migliorare i servizi pubblici nella frazione balneare. Le toilette, collocate nel lungomare Andrea Doria, piazza Malta, via Ottaviano, via Citelli e via Benedetto Brin, erano state presentate come un segno di modernità e attenzione verso residenti e turisti.

«A distanza di anni — sottolinea la consigliera — queste strutture risultano chiuse, vandalizzate e abbandonate, trasformandosi da simbolo di innovazione a esempio di incuria urbana. È doveroso capire quali siano le ragioni della mancata attivazione e se l’Amministrazione intenda procedere al ripristino del servizio o alla rimozione delle strutture ormai inutilizzate».

Caruso chiede inoltre di conoscere eventuali interventi di manutenzione effettuati negli ultimi anni e i relativi costi, nonché la programmazione futura dell’Amministrazione in materia di decoro urbano e servizi igienici pubblici.

«Marina di Ragusa — conclude — è una località turistica di rilievo e merita infrastrutture funzionanti e decorose. Non possiamo permettere che spazi pubblici di valore restino in stato di abbandono, soprattutto in vista della stagione estiva». La consigliera ha richiesto risposta orale in aula.

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