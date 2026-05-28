Ispica, il PD scioglie le riserve per il ballottaggio: “Sostegno a Serafino Arena contro le destre”

ISPICA, 28 Maggio 2026 – La linea del Partito Democratico per il secondo turno delle elezioni amministrative a Ispica è ufficiale: nessun accordo personale, ma una scelta puramente politica. Il direttivo del Circolo cittadino del PD si è riunito per analizzare il voto del primo turno e tracciare la rotta in vista del ballottaggio, formalizzando il pieno appoggio al candidato sindaco Serafino Arena.

Alla riunione ha preso parte anche il segretario provinciale del PD di Ragusa, Angelo Curciullo, che ha ribadito la necessità di fare fronte comune per bloccare l’avanzata delle forze di centrodestra nel territorio ibleo.

Per i dem, la decisione di sostenere Arena risponde alla missione stessa del partito: posizionarsi come alternativa netta alle destre che oggi guidano sia la Regione Siciliana che il Governo nazionale.

“Il Partito Democratico è nato e vive per rappresentare un campo politico alternativo alle destre. La nostra scelta non nasce da valutazioni personali, ma dalla necessità di contrapporsi a una destra che anche nei territori ha prodotto arretramenti, divisioni e difficoltà amministrative – spiega Angelo Curciullo, segretario provinciale PD”.

Il sostegno a Serafino Arena non è una mossa improvvisata, ma l’evoluzione di un percorso iniziato già prima della presentazione delle liste. Il PD punta a ricomporre l’alleanza nata durante i primi tavoli tecnici, che vedevano dialogare i democratici insieme al Movimento 5 Stelle, a Sud Chiama Nord (alla presenza di Ismaele La Vardera) e alla lista Controcorrente. L’obiettivo attuale è cementare questo schieramento progressista in un progetto unitario per la città.

In chiusura del direttivo, Curciullo ha lanciato un appello esplicito alle forze guidate da Cateno De Luca, auspicando che la coerenza politica dimostrata all’Assemblea Regionale Siciliana (ARS) si rifletta anche a livello locale:

“Ci auguriamo che anche Sud Chiama Nord, che a livello regionale ha assunto una posizione di opposizione al governo Schifani, possa convergere su questa linea politica. L’obiettivo non è una sommatoria di sigle, ma la costruzione di uno schieramento largo, responsabile e orientato al futuro della città”.

Salva