“100 Donne per 100 anni”, al via il progetto culturale che coinvolge Pro Loco e Scuole

Ragusa, 28 maggio 2026 – Costruire un grande lavoro collettivo di riscoperta e valorizzazione della memoria femminile del territorio ibleo è l’obiettivo del progetto culturale “100 Donne per 100 Anni”, presentato al Palazzo della Provincia, inserito nel progetto culturale “L’Isola delle Scrittrici”.

L’iniziativa, promossa dalla Presidente Maria Rita Schembari, ha coinvolto i rappresentanti delle Pro Loco di Pozzallo, Scicli, Modica e Chiaramonte Gulfi (con delega anche per Comiso), gli istituti scolastici “Mazzini” di Vittoria e “Cataudella” di Scicli, e la referente del progetto Gianna Dimartino.

“Con ‘100 Donne per 100 Anni’ vogliamo restituire visibilità e dignità alla memoria delle donne che hanno contribuito in modo significativo alla storia culturale, sociale ed economica del nostro territorio. È un progetto che nasce dalla collaborazione e che affida ai giovani un ruolo centrale nella riscoperta delle nostre radici e che confluirà nel percorso delle celebrazioni per il Centenario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa anche attraverso una pubblicazione”, spiega la Presidente Schembari.

Ogni comunità sarà chiamata a individuare 8–10 figure femminili significative. Le schede biografiche, corredate da materiali e documentazione, dovranno essere trasmesse al Libero Consorzio entro la prima decade di novembre 2026 e saranno valutate da un Comitato Scientifico. La scuola assumerà un ruolo centrale nel progetto, anche nell’ambito dei percorsi formativi scuola-lavoro, favorendo un approccio diretto alla ricerca sul territorio. Nella fase finale, gli studenti saranno inoltre coinvolti in un momento di scelta condivisa per la valorizzazione delle figure individuate, anche in chiave toponomastica per invertire l’evidente disparità di genere.

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