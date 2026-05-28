Il sindaco di Pozzallo colto da malore. E’ in terapia intensiva ma non grave

POZZALLO, 28 Maggio 2026 – Sono ore di grande apprensione e fitti messaggi di solidarietà a Pozzallo e in tutta la provincia di Ragusa. Nella notte, il sindaco Roberto Ammatuna è stato colto da un improvviso malore che ha reso necessario l’intervento d’urgenza dei sanitari.

Il primo cittadino è stato immediatamente trasferito e ricoverato presso l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa, dove si trova attualmente nel reparto di terapia intensiva.

Secondo le prime informazioni trapelate dal nosocomio ragusano, le condizioni di Ammatuna sarebbero stabili, ma la prognosi resta riservata come da protocollo per questa tipologia di ricoveri. I medici stanno effettuando tutti gli accertamenti e gli esami strumentali necessari per monitorare l’evoluzione del quadro clinico e stabilire l’esatta natura del malore. La notizia si è diffusa rapidamente nelle prime ore della mattinata, destando profonda preoccupazione tra i cittadini pozzallesi, i dipendenti comunali e il mondo politico locale. Roberto Ammatuna, medico di professione e figura storica della politica iblea, è un punto di riferimento stimato per la sua instancabile attività amministrativa. “Siamo vicini al nostro sindaco e alla sua famiglia in questo momento delicato. Tutta la città si stringe attorno a lui, augurandogli una pronta e rapida guarigione”, si legge nei primi messaggi di affetto che stanno giungendo da parte di colleghi sindaci, esponenti della giunta e semplici cittadini.

Nelle prossime ore sono attesi ulteriori aggiornamenti ufficiali da parte dei medici o del portavoce del Comune per conoscere l’evoluzione dello stato di salute del primo cittadino.

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