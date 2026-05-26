Scherma Modica. Doppio titolo ai campionati regionali a squadre di spada Under14

Modica, 26 maggio 2026 – Si chiude con un’altra giornata di soddisfazioni la stagione Under 14 della Conad Scherma Modica, protagonista a San Cataldo nel Campionato Regionale a Squadre under14 di spada, appuntamento “gemello” rispetto alla competizione di fioretto disputata la settimana precedente. A conquistare il gradino più alto del podio nella categoria maschietti/giovanissimi è stata la squadra composta da Francesco Agosta, Antonio Corallo, Giuseppe Di Stefano e Antonio Iacono; autori di una gara brillante, affrontata con determinazione e ottimo spirito di squadra. Un percorso che li ha visti superare ai quarti di finale il Circolo Scherma Jonica per 36/26, in semifinale il CUS Catania per 36/33 ed in finale la Methodos S.Agata Li Battiati per 36/32. Una prova convincente che ha permesso ai giovani schermidori modicani di chiudere la stagione con un meritato titolo. Successo anche nel settore femminile, dove la formazione bambine/giovanissime composta da Emma Basile e Clara Messina, insieme all’atleta in prestito del Club Scherma Acireale Lucia Gambino, ha conquistato il primo posto al termine di una prova combattuta e ricca di emozioni, con la finale chiusa per 36/33 su Catania Scherma. Per molti degli atleti presenti si è trattato dell’ultimo appuntamento agonistico della stagione Under 14, chiusa dunque con segnali estremamente positivi e con ulteriori conferme per il vivaio della Scherma Modica. In contemporanea si sono svolte anche le gare dedicate agli esordienti e Prime Lame di spada categorie under10, momento importante per i più piccoli alla loro prima esperienza in competizione, tra emozione, entusiasmo e primi assalti ufficiali in pedana. Nel prossimo fine settimana a Roma tocca alla fase finale dei Campionati Italiani Cadetti con in gara Ottavia Iacono nel fioretto femminile, e a seguire la fase finale dei Campionati Italiani Assoluti con in gara Francesco Spampinato nel fioretto maschile.

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