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Attualità | Ragusa

Da Ance Ragusa 25 euro per ogni ora di lavoro per la formazione dei dipendenti delle imprese associate

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Ragusa, 26 maggio 2026 – Il Consiglio Generale di ANCE Ragusa ha approvato il nuovo Regolamento “Formazione e Certificazione”: una misura strategica pensata per rafforzare ulteriormente il supporto alle imprese associate, accompagnandole nei percorsi di crescita professionale, qualificazione organizzativa e sviluppo competitivo. Dopo i risultati positivi ottenuti dalle precedenti iniziative dedicate alla formazione, ANCE Ragusa ha deciso di ampliare e potenziare il sistema dei contributi, introducendo importanti novità sia nell’ambito della formazione del personale sia nel sostegno all’acquisizione di certificazioni aziendali.

ANCE Ragusa riconoscerà un contributo economico pari a 25 euro per ogni ora di formazione frequentata con profitto dai dipendenti delle Imprese associate e, limitatamente ai corsi RSPP Datore di Lavoro, anche dai Titolari e Legali Rappresentanti. Saranno ammessi tutti i corsi organizzati da Formedil Ragusa o da omologhi Enti bilaterali derivanti dalla Contrattazione Collettiva ANCE-OOSS, tra cui: formazione generale e specifica; corsi RLS; corsi Addetti Primo Soccorso; corsi Antincendio; corsi Ponteggiatori; corsi per apparecchi di sollevamento; corsi per macchine movimento terra; corsi ASPP e relativi aggiornamenti.

Il contributo massimo riconoscibile per ciascuna Impresa sarà pari a 5.000 euro nel periodo di validità del Regolamento, dal 1° giugno 2026 al 31 maggio 2027.

“La principale novità introdotta nel 2026 riguarda il sostegno economico alle Imprese che investono nella qualità organizzativa, nella sicurezza, nella sostenibilità e nella responsabilità sociale – spiega il presidente di Ance Ragusa, Giorgio Firrincieli -. ANCE Ragusa riconoscerà infatti un contributo pari a 1.000 euro per ciascuna nuova certificazione o asseverazione acquisita dall’Impresa, fino a un massimo complessivo di 4.000 euro”.

Saranno ammissibili esclusivamente le seguenti certificazioni: UNI ISO 45001 – Sistema di gestione della sicurezza; UNI ISO 14001 – Sistema di gestione ambientale; UNI/PdR 125:2022 – Parità di genere; Modelli organizzativi 231/01 (ISO 37301 o ISO 37001).

Il contributo sarà riconosciuto esclusivamente per le prime certificazioni conseguite, con esclusione dei rinnovi e degli audit annuali.

“Oggi più che mai, sicurezza, competenze, sostenibilità e organizzazione rappresentano elementi decisivi per la competitività delle Imprese del settore delle costruzioni – continua Firrincieli -. Investire nella formazione significa migliorare la qualità del lavoro, prevenire i rischi, valorizzare le competenze del personale e rafforzare la produttività aziendale. Investire nelle certificazioni significa invece qualificare l’Impresa sul mercato, accrescere l’affidabilità verso committenti pubblici e privati, valorizzare l’organizzazione interna e prepararsi alle nuove sfide del comparto edilizio”.

Con questa iniziativa, ANCE Ragusa intende accompagnare concretamente le proprie Imprese in un percorso di crescita strutturata, moderna e orientata all’eccellenza. Le Imprese interessate dovranno trasmettere ad ANCE Ragusa, tramite PEC, la documentazione prevista dagli Allegati del Regolamento che entrerà ufficialmente in vigore dal 1° giugno 2026.

“Si tratta di un’opportunità da cogliere, per un investimento che guarda con visione e responsabilità al futuro del settore delle costruzioni, rafforzando competitività, reputazione, sicurezza e sostenibilità aziendale. D’altra parte, le Imprese che crescono sono quelle che investono nelle persone, nell’innovazione e nella qualità dei propri modelli organizzativi. Anche per questo invitiamo le imprese che ancora non si sono associate a non perdere questa opportunità, attraverso la nostra associazione che rinnova così il proprio impegno, promuovendo cultura della sicurezza, crescita professionale e valorizzazione dell’eccellenza imprenditoriale”, conclude Firrincieli.

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