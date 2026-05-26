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Attualità | Modica

Modica. Venerdi il convegno Donazione di organi e trapianti, informazioni e opposizioni

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Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 26 maggio 2026 – Tutto pronto a Modica per il momento di confronto sul tema della donazione degli organi e dei trapianti promosso di Atcom Sicilia.
Venerdì prossimo 29 maggio dalle 15.30 e sabato 30 maggio dalle 9 del mattino, all’auditorium Pietro Floridia di piazza Matteotti, c’è il convegno diviso in due sezioni con i lavori moderati dal giornalista professionista e comunicatore pubblico e istituzionale Marco Magheri. Si tratta di un’assise nazionale, dedicata ad una delicata materia. Prevista la presenza di prestigiosi relatori, autentici luminari sul tema, a cominciare dal professore Ignazio Marino, dal professore Salvatore Gruttadauria, dalla dottoressa Erika Cordella che offriranno l’opportunità di informarsi e conoscere i molti aspetti inerenti la tematica.
L’iniziativa, porta la firma in calce dell’avvocato Corrado Garofalo, referente regionale per la Sicilia di AtCom: “La missione propria di Atcom è promuovere la conoscenza e la diffusione della Cultura del Dono, intorno a cui si registra ignoranza e disinformazione. Atcom si adopera per offrire una informazione seria, scientifica, corroborata da testimonianze di persone che si sono trovate a percorrere il complesso mondo del trapianto d’organi ma anche di chi, al contrario, si è trovato di fronte tristi e laceranti esperienze come quella della morte di un proprio caro e a cui è stato chiesto il consenso al prelievo degli organi da donare. Qui occorre tagliare i fili della disinformazione per dare alle persone tutte l’opportunità di effettuare scelte consapevoli: una scelta personale, culturale, sociale. Affrontare questo argomento è pensarsi Società Civile”.
Evento collaterale al convegno, sarà il Concerto della Modica Gospel Academy venerdì sera, 29 maggio, alle 21:30 nell’Atrio di Palazzo San Domenico a Modica.

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2 commenti su “Modica. Venerdi il convegno Donazione di organi e trapianti, informazioni e opposizioni”

  2. Sanità

    Con i rischi di morte, causa virus da sorci a pesce ratti, è vietato l’ingresso ai non possessori di certificato.

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