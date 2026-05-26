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Sguardo sul mondo

Non solo Medio Oriente: in America Latina cresce una crisi sempre più seria

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Tempo di lettura: 2 minuti

di Giannino Ruzza

In questo momento uno dei fronti più seri e poco raccontati dell’America Latina è quello che sta accadendo tra Ecuador, Venezuela e gli Stati Uniti, sullo sfondo della guerra al narcotraffico e del crescente caos regionale. L’Ecuador, che fino a pochi anni fa era considerato uno dei Paesi più tranquilli del continente, è precipitato in una spirale di violenza impressionante. Cartelli, bande armate, omicidi record, prigioni fuori controllo e intere aree militarizzate hanno trasformato il Paese in uno dei più instabili dell’America Latina. Il presidente Daniel Noboa ha risposto con una linea durissima: esercito nelle strade, stato d’emergenza, operazioni speciali e crescente cooperazione militare con Washington. Negli ultimi mesi gli Stati Uniti hanno persino avviato operazioni congiunte anti-narcotraffico sul territorio ecuadoregno.

Ma il tema sta diventando molto più grande del semplice contrasto alla droga. Organizzazioni umanitarie e giornali internazionali denunciano sparizioni forzate, torture e violazioni dei diritti umani durante questa escalation militare. Parallelamente resta esplosiva la situazione del Venezuela. Dopo anni di crisi economica, migrazioni di massa e tensioni internazionali, la regione vive con crescente preoccupazione il ritorno di una forte pressione americana nell’area caraibica e sudamericana.

E poi c’è la solita Haiti, quasi dimenticata dal resto del mondo: bande armate che controllano vaste zone della capitale, centinaia di migliaia di sfollati e uno Stato praticamente collassato. La sensazione, oggi, è che una parte dell’America Latina stia entrando in una nuova fase: meno ideologica rispetto al passato, ma molto più segnata da narcotraffico, militarizzazione, fragilità sociale e crisi dello Stato.

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