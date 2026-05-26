Ferrari Luce elettrica: presentato il nuovo bolide silenzioso

di Giannino Ruzza

La presentazione della prima Ferrari Elettrica era inevitabilmente destinata a dividere. Da una parte stupore tecnologico, curiosità e attenzione mediatica; dall’altra il timore che il marchio simbolo del motore termico, del rombo e della meccanica “viscerale” possa perdere parte della propria anima. E infatti la borsa non sembra aver accolto con entusiasmo la giornata. Gli investitori spesso ragionano in modo molto più freddo degli appassionati: vedono costi enormi di sviluppo, margini da difendere e il rischio che il cliente tradizionale Ferrari non si innamori davvero dell’elettrico come accade invece per il V12 o il turbo termico.

Per molti ferraristi il problema non è la velocità — un’elettrica può essere devastante nelle prestazioni — ma l’esperienza emotiva: il suono, la vibrazione, il cambio, la sensazione meccanica, persino l’odore dell’auto. Una Ferrari silenziosa, per alcuni, appare quasi una contraddizione filosofica.

Allo stesso tempo, però, Ferrari non può ignorare: normative europee, transizione energetica, concorrenza tecnologica, mercati futuri. Quindi probabilmente la vera sfida non sarà costruire un’elettrica veloce — quello oggi sanno farlo in molti — ma costruire un’elettrica che riesca comunque a sembrare una Ferrari. Certamente non quella Ferrari che tutti abbiamo sempre immaginato.

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