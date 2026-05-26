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Attualità | Monterosso Almo

Il borgo Monterosso ospita mercoledì il convegno ANVU su Codice della Strada e sicurezza urbana

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Monterosso Almo, 26 maggio 2026 – L’Auditorium Comunale di Monterosso Almo, in via Roma 218/B, ospiterà domani , mercoledì 27 maggio , un convegno di formazione dedicato alla Polizia Locale. L’iniziativa è promossa da ANVU Sicilia, con il patrocinio di I Borghi più belli d’Italia, del Comune di Monterosso Almo e di ANCI Sicilia. L’accreditamento dei partecipanti è fissato per le ore 8.30. Alle 9.15 è prevista l’inaugurazione ufficiale dell’Auditorium Comunale e i saluti delle autorità. Interverranno il sindaco Salvatore Pagano, la comandante della Polizia Municipale di Monterosso Almo Palmina Papa Vizzini e il presidente regionale ANVU Giovanni Battista D’Amico.
I lavori inizieranno alle 9.30, moderati da Filippo Pancrazi, presidente provinciale ANVU Ragusa. Primo intervento di Giovanni Spedale, Ispettore Capo della Polizia Municipale di Palermo, sul tema “Art. 192 C.d.S.: Obblighi di Fermata e Nuove Procedure Operative nel Decreto Sicurezza”. Dopo una pausa alle 11.30, alle 11.45 si riprende con il focus su “Veicoli Abbandonati: Procedure Operative, Rimozione e Profili di Responsabilità”. La giornata si concluderà dalle 13.00 alle 13.30 con esami on line in sede.
L’evento è gratuito. Ai soci ANVU in regola con le quote sociali per il 2026 sarà rilasciato un attestato di frequenza di 4 ore formative, comprensivo di voto, valido ai fini di progressione. L’attestato sarà inviato via mail successivamente. La partecipazione richiede obbligatoriamente la registrazione on line sul sito http://www.anvusicilia.it.

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