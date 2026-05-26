Marina di Ragusa. Tutto è pronto per il “Sette giugno Crociera” con 52 imbarcazioni che giungono da Malta

MARINA DI RAGUSA, 26 Maggio 2026 – Cinquantadue imbarcazioni saranno presenti a Marina di Ragusa per il “Laferla – Sette Giugno Crociera”, un evento nato quasi per gioco e diventato un appuntamento nautico imperdibile.

Tutto è iniziato nel giugno 2013. In occasione della festività maltese del Sette Giugno (festa nazionale sull’isola dei Cavalieri), il Malta Cruising Club organizza una quattro giorni di vela e relax in Sicilia per tutta la famiglia.

Alla prima edizione, partecipò una flotta modesta: appena 9 imbarcazioni fecero rotta verso Pozzallo. Il passaparola, poi, fu immediato. Anno dopo anno, l’entusiasmo contagiò sempre più appassionati e i numeri crebbero costantemente: 13, 15, 16, fino alle 32 imbarcazioni (con 100 persone tra skipper ed equipaggio) registrate nel 2019. Nemmeno lo stop forzato della pandemia nel 2020 e 2021 è riuscito a spegnere l’energia dell’evento, il quale, nel 2022, schierava 28 barche alla partenza.

Proprio il successo della manifestazione impose una svolta logistica. Nel 2022, la flotta si diresse verso un altro porto, quello di Marina di Ragusa. Senza scalfire il profondo legame di amicizia costruito nel tempo con il Comune di Pozzallo e la Lega Navale Italiana, il Malta Cruising Club decise di cambiare destinazione. Dal 2023, la flotta fece arrivo al Porto Turistico di Marina di Ragusa, una struttura moderna e capace di offrire una ricettività ideale per i grandi numeri dell’evento.

L’edizione di quest’anno si preannuncia storica. Per il secondo anno consecutivo il prestigioso marchio Laferla Assicurazioni firma l’evento come main sponsor, ma la vera notizia è il nuovo record assoluto di iscritti: ben 52 imbarcazioni.

Tra queste ci saranno tre grandi catamarani e due barche a motore, per un totale di oltre 150 skipper ed equipaggi pronti a godersi una vacanza in famiglia. La flotta unisce anime diverse: la barca più piccola del gruppo sarà il Beneteau First 26 “Gaia1” dello skipper Mark Aquilina, mentre l’ammiraglia della flotta sarà il Dufour 512 “TUA II” comandato da Richard Tua.

Il programma di quest’anno unisce il fascino della navigazione a un ricco calendario di attività a terra. La partenza, giovedì 4 giugno, dove tutte le 52 imbarcazioni molleranno gli ormeggi contemporaneamente in una suggestiva partenza di gruppo tra le 6:30 e le 7:00. Il benvenuto, giovedì sera, al loro arrivo in Sicilia, i partecipanti saranno accolti da un ricevimento di benvenuto direttamente sul pontile. Il territorio, venerdì e sabato l’equipaggio esplorerà le eccellenze locali con una visita guidata in un tipico vigneto siciliano. Sabato sera, infine, si terrà l’attesa cena ufficiale di gala offerta da Laferla.

Il successo dell’evento è garantito anche quest’anno dalla massima sinergia e collaborazione tra il Malta Cruising Club e la direzione del Porto Turistico Marina di Ragusa, pronti a coccolare i velisti per tutta la durata del soggiorno.

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