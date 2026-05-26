Non basta avere un sito: le aziende devono ripensare la propria presenza digitale

Avere un sito web, oggi, non significa automaticamente essere visibili. Molte aziende, professionisti e attività locali hanno una presenza online, ma faticano a trasformarla in uno strumento concreto per farsi trovare, generare contatti e costruire fiducia. In un contesto in cui cambiano le abitudini di ricerca degli utenti, tra Google, mappe, social e strumenti basati sull’intelligenza artificiale, la presenza digitale deve essere pensata in modo più strategico.

Ne abbiamo parlato con Eleonora Boretti, consulente SEO che dal 2018 si occupa di visibilità organica per aziende, professionisti e PMI, aiutandoli a migliorare il posizionamento online attraverso strategie SEO, contenuti e ottimizzazione della presenza digitale.

Secondo Boretti, uno degli errori più comuni è considerare il sito come una semplice vetrina: “Un sito non dovrebbe limitarsi a dire chi siamo e cosa facciamo. Dovrebbe intercettare domande reali, spiegare bene i servizi, rispondere ai dubbi degli utenti e accompagnare le persone verso una scelta”.

Il sito resta centrale, ma deve lavorare meglio

Negli ultimi anni molte aziende hanno investito nella realizzazione di un sito web, ma non sempre questo investimento si traduce in risultati concreti. Il problema, spesso, non è la mancanza del sito, ma il modo in cui il sito è stato progettato.

Una pagina bella dal punto di vista grafico, ma povera di contenuti strategici, può non essere sufficiente per intercettare chi sta cercando un prodotto o un servizio. Allo stesso modo, un sito ricco di informazioni ma poco organizzato può risultare difficile da leggere sia per gli utenti sia per i motori di ricerca.

La visibilità online nasce dall’equilibrio tra diversi elementi: struttura tecnica, contenuti chiari, pagine ben organizzate, parole chiave corrette, autorevolezza del dominio e coerenza delle informazioni presenti online. Non si tratta solo di “essere su Google”, ma di essere presenti nel modo giusto quando una persona sta cercando una soluzione.

Per una PMI, questo può fare una grande differenza. Un potenziale cliente può cercare un servizio nella propria zona, confrontare più aziende, leggere recensioni, valutare il sito e decidere se contattare o meno una realtà anche sulla base della chiarezza con cui questa comunica online.

Cosa cercano davvero gli utenti

Uno degli aspetti più importanti della SEO è comprendere cosa cercano davvero le persone. Spesso le aziende descrivono i propri servizi usando un linguaggio interno, tecnico o troppo generico. Gli utenti, invece, cercano risposte molto concrete.

Vogliono sapere cosa offre un’azienda, quanto può costare un servizio, in quali zone opera, quali problemi può risolvere, quali sono i tempi, quali garanzie offre e perché dovrebbe essere scelta rispetto ad altre alternative.

Per questo, un sito efficace dovrebbe rispondere alle domande reali del pubblico. Le pagine dei servizi dovrebbero essere chiare, complete e ben collegate tra loro. I contenuti del blog, quando presenti, dovrebbero aiutare l’utente a orientarsi, non essere pubblicati solo per “fare traffico”.

“Il traffico da solo non basta”, spiega Boretti. “L’obiettivo non è portare sul sito qualsiasi visita, ma attrarre persone potenzialmente interessate a ciò che l’azienda offre. Per questo è fondamentale lavorare sulle intenzioni di ricerca, non solo sulle parole chiave”.

La SEO non è solo inserire parole chiave

Ancora oggi la SEO viene talvolta ridotta all’inserimento di keyword nei testi. In realtà, il lavoro è molto più ampio. Una strategia SEO efficace parte dall’analisi del mercato online, dei competitor, delle ricerche degli utenti e della struttura del sito.

Da lì si costruisce una mappatura: quali pagine servono, quali contenuti vanno ottimizzati, quali argomenti meritano approfondimenti, quali sezioni del sito possono generare più valore.

La SEO tecnica si occupa poi di aspetti come velocità, indicizzazione, struttura degli URL, gestione dei contenuti duplicati, dati strutturati e accessibilità delle pagine ai motori di ricerca. La SEO on-page lavora invece su testi, titoli, meta description, heading, immagini, collegamenti interni e qualità complessiva dei contenuti.

Per aziende e professionisti, questo approccio consente di trasformare il sito in uno strumento più solido: non una semplice brochure online, ma una piattaforma capace di intercettare domanda, costruire fiducia e generare opportunità commerciali.

Intelligenza artificiale e nuove abitudini di ricerca

A rendere il tema ancora più attuale è l’evoluzione dell’intelligenza artificiale. Sempre più utenti utilizzano strumenti conversazionali, assistenti AI e motori di ricerca evoluti per ottenere risposte rapide e sintetiche.

Questo non significa che la SEO tradizionale stia scomparendo. Al contrario, le basi della SEO diventano ancora più importanti. Un sito chiaro, ben strutturato, autorevole e ricco di informazioni utili ha maggiori possibilità di essere compreso non solo da Google, ma anche dai nuovi sistemi che elaborano e sintetizzano contenuti.

In questo contesto si parla sempre più spesso di GEO, Generative Engine Optimization, cioè ottimizzazione per i motori generativi. Non è una disciplina separata dalla SEO, ma un’estensione naturale del lavoro sulla visibilità organica.

Per essere rilevanti anche nei nuovi ambienti digitali, le aziende devono comunicare in modo più preciso: spiegare bene chi sono, cosa fanno, quali problemi risolvono, quali competenze hanno e perché possono essere considerate affidabili.

Da dove dovrebbe partire un’azienda

Il primo passo è fare chiarezza. Prima ancora di produrre nuovi contenuti, è utile capire se il sito attuale comunica davvero in modo efficace.

Le domande da porsi sono semplici, ma decisive: le pagine spiegano bene i servizi? Gli utenti capiscono subito a chi si rivolge l’azienda? Le informazioni sono aggiornate? Il sito risponde alle domande più frequenti dei potenziali clienti? Esistono pagine dedicate ai servizi principali? Il blog, se presente, ha una funzione strategica o contiene articoli scollegati tra loro?

Dopo questa prima analisi, è possibile definire le priorità. In alcuni casi serve intervenire sulla struttura del sito. In altri è necessario riscrivere le pagine principali, creare nuovi contenuti, migliorare i collegamenti interni o lavorare sull’autorevolezza esterna.

Non tutte le aziende hanno bisogno dello stesso percorso. Una piccola attività locale, un ecommerce, uno studio professionale e una PMI B2B hanno obiettivi, mercati e difficoltà diverse. Per questo una strategia SEO efficace dovrebbe sempre partire da un’analisi personalizzata.

La presenza digitale come investimento di lungo periodo

Uno degli aspetti più importanti da comprendere è che la SEO non è un intervento istantaneo. Non funziona come una campagna pubblicitaria che si accende e si spegne. È un lavoro progressivo, che costruisce valore nel tempo.

I risultati possono arrivare gradualmente, ma hanno un vantaggio importante: quando il sito inizia a posizionarsi per ricerche realmente utili, può generare visibilità e contatti in modo continuativo.

Per molte aziende, questo significa ridurre la dipendenza esclusiva dalla pubblicità a pagamento e costruire una presenza più stabile. Non si tratta di scegliere tra SEO, advertising, social o altri canali, ma di farli dialogare all’interno di una strategia digitale più ampia.

La presenza online, oggi, è fatta di più livelli: sito web, contenuti, reputazione, schede locali, recensioni, citazioni, autorevolezza del brand e capacità di essere riconosciuti come fonte affidabile. Trascurare uno di questi aspetti può limitare la crescita.

Essere trovati, capiti e scelti

Il punto centrale è che la visibilità online non riguarda solo gli algoritmi. Riguarda anche la fiducia.

Un utente che arriva su un sito deve capire rapidamente se quell’azienda può aiutarlo. Deve trovare informazioni chiare, contenuti utili, percorsi semplici e segnali di affidabilità. Lo stesso vale per i motori di ricerca e per i sistemi basati sull’intelligenza artificiale, che hanno bisogno di contenuti ben organizzati per interpretare correttamente un’attività.

Per questo, oggi, non basta avere un sito. Serve un sito capace di lavorare: farsi trovare, spiegare valore, rispondere alle domande e accompagnare l’utente verso il contatto.

Come sottolinea Boretti, “la SEO non dovrebbe essere vista come un insieme di trucchi tecnici, ma come un modo per rendere più chiara, accessibile e competitiva la presenza online di un’azienda”.

Chi desidera capire come migliorare la propria visibilità sui motori di ricerca può richiedere un preventivo SEO personalizzato, costruito sulla base degli obiettivi dell’attività, del mercato di riferimento e dello stato attuale del sito.

Salva