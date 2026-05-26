  • 26 Maggio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 26 Maggio 2026 -
Comiso | Politica

A Comiso cala il sipario su “Connessioni studentesche, la rivoluzione della gentilezza”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso, 26 maggio 2026 – Si è conclusa sabato 23 maggio la manifestazione “Connessioni studentesche, la rivoluzione della gentilezza”, il grande evento di primavera che ha visto il coinvolgimento di tutte le scuole di Comiso e Pedalino.

“Cinque giorni meravigliosi. Si chiude la seconda edizione di Connessioni Studentesche, con una certezza che resta forte: la gentilezza può diventare una vera rivoluzione quotidiana fatta di ascolto, collaborazione e comunità – dichiara Giusi Cubisino, assessore alla pubblica istruzione-. Questa settimana ci ricorda che educare significa creare legami, comunità e futuro, partendo da emozioni, ascolto, scuola e gentilezza. Protagonisti assoluti – ancora la Cubisino – gli studenti dei tre istituti comprensivi, Verga, Pirandello e Bufalino e del liceo con indirizzo musicale Carducci. I docenti tutti e le Dirigenti Scolastiche, Romina Ballina, Francesca Lauria, Maria Cafiso e Maria Giovanna Lauretta. Un ringraziamento anche al maestro Paolo Li Rosi che ha curato la parte dedicata alla “canzone d’autore”, dove le frasi dei ragazzi sono state coniugate con la musica scritta da lui. Siamo stati anche onorati della presenza di Mario Alvano, segretario regionale di ANCI Sicilia che ha apprezzato moltissimo la manifestazione. Infine, un ringraziamento ai genitori che hanno collaborato alla buona riuscita di Connessioni”.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube