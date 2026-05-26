A Comiso cala il sipario su “Connessioni studentesche, la rivoluzione della gentilezza”

Comiso, 26 maggio 2026 – Si è conclusa sabato 23 maggio la manifestazione “Connessioni studentesche, la rivoluzione della gentilezza”, il grande evento di primavera che ha visto il coinvolgimento di tutte le scuole di Comiso e Pedalino.

“Cinque giorni meravigliosi. Si chiude la seconda edizione di Connessioni Studentesche, con una certezza che resta forte: la gentilezza può diventare una vera rivoluzione quotidiana fatta di ascolto, collaborazione e comunità – dichiara Giusi Cubisino, assessore alla pubblica istruzione-. Questa settimana ci ricorda che educare significa creare legami, comunità e futuro, partendo da emozioni, ascolto, scuola e gentilezza. Protagonisti assoluti – ancora la Cubisino – gli studenti dei tre istituti comprensivi, Verga, Pirandello e Bufalino e del liceo con indirizzo musicale Carducci. I docenti tutti e le Dirigenti Scolastiche, Romina Ballina, Francesca Lauria, Maria Cafiso e Maria Giovanna Lauretta. Un ringraziamento anche al maestro Paolo Li Rosi che ha curato la parte dedicata alla “canzone d’autore”, dove le frasi dei ragazzi sono state coniugate con la musica scritta da lui. Siamo stati anche onorati della presenza di Mario Alvano, segretario regionale di ANCI Sicilia che ha apprezzato moltissimo la manifestazione. Infine, un ringraziamento ai genitori che hanno collaborato alla buona riuscita di Connessioni”.

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