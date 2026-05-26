Vicenda Via Fieramosca, il PD Ragusa: “Scriveremo alla Prefettura”

Ragusa, 26 maggio 2026 – La segreteria cittadina del Partito Democratico di Ragusa interviene a sostegno della denuncia sollevata ieri sera in Consiglio comunale dal capogruppo PD Peppe Calabrese sulla modifica della viabilità in via Ettore Fieramosca, nel tratto interessato dai lavori per la realizzazione della pista ciclabile.

“Durante l’ultimo Consiglio comunale abbiamo avuto conferma, per bocca dell’assessore Giuffrida, che in caso di emergenza un’ambulanza diretta verso il Giovanni Paolo II, invece di avere una propria corsia dedicata, dovrebbe addirittura superare il cordolo centrale, passandoci sopra, per invadere la corsia opposta con senso di marcia proveniente dall’ospedale. È una risposta surreale, sconcertante, irresponsabile. Davvero l’Amministrazione comunale ritiene normale progettare una strada in cui il mezzo di soccorso, per raggiungere il pronto soccorso, debba scavalcare un cordolo mentre le auto sono ferme in coda? E le auto che si trovano nell’altra corsia?”.

Il nodo riguarda il tratto in curva di via Ettore Fieramosca, a poche centinaia di metri dall’ospedale, dove la nuova configurazione della strada prevede, da un lato, la realizzazione della pista ciclabile e, dall’altro, l’installazione di un cordolo centrale di separazione tra le corsie, con il risultato di impedire l’accesso alla rampa per Modica e Marina di Ragusa (per chi viene da via Fieramosca in direzione Santa Croce Camerina) e restringere gli spazi di manovra rendendo critico il passaggio dei mezzi di soccorso in caso di traffico congestionato.

“Le decine di segnalazioni arrivate dai cittadini e le immagini diffuse dal capogruppo Calabrese sui social confermano che non siamo davanti a una polemica politica, ma a una preoccupazione reale, diffusa e fondata. Semmai, il ripetuto tentativo di alcuni esponenti della giunta e della maggioranza di minimizzare le nostre denunce, negando l’evidenza dei fatti e ricorrendo alla derisione e all’attacco personale, ci dice quanto poco siano interessati ai problemi della città e quante energie invece sprechino nel cercare di mettere a tacere le osservazioni critiche del Partito Democratico”.

“Ottimo che si progettino piste ciclabili – dichiara Riccardo Schininà, segretario del Circolo PD Ragusa – ma è irresponsabile collocarle dove dovrebbe esserci una corsia riservata ai mezzi di soccorso. La sicurezza viene prima di tutto e quei metri di carreggiata sono indispensabili per il passaggio delle ambulanze. L’Amministrazione ha il dovere di fermarsi, verificare sul posto ciò che sta accadendo e rivedere il progetto prima che sia troppo tardi. Dire che un’ambulanza può superare un cordolo centrale per raggiungere l’ospedale è una risposta che non rassicura nessuno, anzi conferma la gravità del problema”.

Per queste ragioni, la segreteria cittadina del Partito Democratico di Ragusa annuncia che segnalerà formalmente la vicenda alla Prefettura, chiedendo di verificare la sicurezza della nuova configurazione viaria prevista in via Ettore Fieramosca.

“Non vogliamo aspettare che accada qualcosa di grave per sentirci dire che forse si poteva intervenire prima – conclude Schininà – perché se quel tratto di pista ciclabile, insieme al cordolo centrale di separazione della carreggiata, crea un ostacolo al passaggio dei mezzi di soccorso, il progetto va rivisto subito”.

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