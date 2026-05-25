Mountain Bike: Motyka Bike School ancora protagonista in Coppa Sicilia Giovanissimi Xco

Modica, 25 maggio 2026 – Si è disputa ieri ad Agrigento la terza tappa di Coppa Sicilia Giovanissimi Xco.

Nella città dei Templi, tra le 30 società protagoniste ancora una volta anche la Motyka Bike School Modica, che ha ottenuto buoni risultati e il quarto posto nella classifica di tappa per società.

Prima dell’inizio della kermesse agonistica, a fare da apripista la categoria “minipg” con Alessandro Crucetta, Giorgio Floridia, Elsa Borgese e Tommaso Tela che hanno dimostrato la loro bravura in una competizione, dimostrativa dove non si sono stilate classifiche.

La competizione vera e propria si è aperta con la categoria G1M, dove Carlo Andrea Borgese ha ottenuto la diciottesima posizione.

Per i colori della Motyka Bike School è arrivata l’ottava posizione nella categoria G2M con Santiago Borgese, mentre il sodalizio giallonero è salito sul gradino più alto del podio con Nicolò Tagliarini che si è classificato al primo posto. Nella stessa categoria da segnalare l’ottimo quarto posto di Simone Adamo,il sesto di Gabriele Aprile, la tredicesima posizione di Lorenzo Cassarino e la diciannovesima di Thomas Cataudella.

Motyka Bike School Modica ancora sul podio anche nella categoria G5M, dove al secondo posto si è classificato Dominik Borgese. Nella stessa categoria da segnalare la ventottesima posizione ottenuta da Saro Cicero.

Il team modicano si è messo in luce anche nella competizione femminile, dove ha ottenuto un brillante secondo posto con Bruna Maria Puccia nella categoria G5F.

“Anche ieri – commentano dalla Motyka Bike School – abbiamo vissuto una bella giornata di sport. I nostri atleti si sono divertiti e hanno potuto confrontarsi con diverse realtà della mountain bike siciliana avendo così la possibilità di fare nuove esperienze che serviranno per il futuro. Abbiamo ottenuto ancora buoni risultati e questo è per noi motivo per continuare a lavorare con dedizione, tenendo sempre presente che la cosa che più ci interessa è promuovere sempre di più la disciplina e far divertire giocando i nostri atleti”.

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