  • 24 Maggio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 24 Maggio 2026 -
Modica | Sport

Un oro e buoni piazzamenti per la Motyka Modica al Campionato Nazionale di Aerobica Silver Eccellenze e Aerostep

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 24 maggio 2026 – Nella ginnastica aerobica continuano ad arrivare buoni risultati e tante soddisfazioni per la Motyka Modica.
Il sodalizio modicano, infatti, torna da Genova, dove ieri si è disputato il campionato Nazionale di Ginnastica aerobica “Silver Eccellenze” e Aerostep con una preziosa medaglia d’oro e diverse prestazioni di alto livello, che certificano la continua crescita delle ginnaste allenate da Maria Stella Vittorio e dal suo staff.
La medaglia più pregiata per la Motyka Modica è arrivata nel campionato Aerostep nella categoria “Junior A” e se la sono messe al collo Asia Agosta, Sophie Barone, Asia Frasca, Giulia Giannone e Emily Modica che si sono laureate campionesse nazionali della categoria.
Nel campionato “Silver Eccellenze” di Ginnastica Aerobica, nonostante non siano arrivate medaglie, il sodalizio modicano ha dimostrato di essere riuscito a crescere e migliorare in tutti i suoi componenti e non sono da sottovalutare i buoni piazzamenti ottenuti in una kermesse a livello nazionale.
Nella categoria Junior A, infatti, Emily Modica ha sfiorato il podio conquistando il quinto posto, mentre Asia Frasca ha chiuso in quattordicesima posizione precedendo Sophie Barone che si è classificata quindicesima.
Assolutamente da non sottovalutare la dodicesima posizione ottenuta da Karol Pellegrino e Sarah Polino nella categoria Allieve coppia conforme e la settima posizione ottenuta nella categoria Junior Gruppo A da Asia Agosta, Sophie Barone, Asia Frasca,Giulia Giannone e Emily Modica e tredicesima posizione di Asia Frasca, Giulia Giannone e Emily Modica, nella categoria Junior A Trio.
Soddisfatta dei risultati e delle prestazioni delle sue ginnaste Maria Stella Vittorio.
“Posso finalmente dire di essere soddisfatta al di là di qualsiasi risultato – spiega l’istruttrice della Motyka Modica – C’è stato un salto di qualità dovuto sicuramente all’esperienza e a una maggiore sicurezza di sé. Le mie ginnaste sono state belle e brave dalla prima all’ultima, sempre concentrate, grintose e energiche come delle veterane. Oggi – conclude Maria Stella Vittorio – sono fiera al 100% delle mie ginnaste. La ciliegina sulla torta è il primo posto allo step, dove abbiamo conquistato il titolo di campionesse nazionali di step JA”.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube