Scontro sulla cultura e sui fondi per il Cimitero: Forza Italia Modica replica all’opposizione

MODICA, 24 Maggio 2026 – Si accende il dibattito politico nel comune della Contea. Con una nota al vetriolo firmata dal coordinatore Giorgio Aprile, Forza Italia Modica risponde duramente al recente comunicato congiunto diffuso dalle forze di minoranza (Democrazia Cristiana, Siamo Modica e Radici Iblee). Al centro della contesa, le polemiche sollevate dall’opposizione sull’organizzazione della “Notte Europea dei Musei” e sulla gestione della Biblioteca Comunale “Salvatore Quasimodo”.

I gruppi di opposizione avevano criticato la presunta esclusione o “mortificazione” della storica biblioteca cittadina dal circuito cartellonistico dell’evento europeo. Accuse che Forza Italia rispedisce fermamente al mittente, definendole un “esercizio di polemica a buon mercato costruito su toni gratuiti e ironie fuori luogo”.

“La Biblioteca Comunale resta un presidio culturale fondamentale della città e nessuno, tantomeno la Sindaca Maria Monisteri, ne mette in discussione il valore”, chiarisce Aprile.

Secondo la forza di maggioranza, la scelta di concentrare l’evento su alcuni siti specifici risponde a precise ragioni di sostenibilità organizzativa (orari, vigilanza, sicurezza e personale disponibile) e non a una svalutazione del patrimonio: “Fare i maestrini sui social con il senno di poi è facile; amministrare e garantire che tutto funzioni, un pò meno”.

Il cuore della replica azzurra si sposta poi dai temi culturali ai risultati amministrativi concreti, sferzando la minoranza sui ritardi e sull’efficacia dell’azione politica. Forza Italia rivendica, infatti, lo sblocco di un’importante e attesa vicenda cittadina: il ripristino dei loculi inagibili del cimitero comunale.

Grazie alla sinergia dell’asse istituzionale composto dal deputato Nino Minardo, dal Presidente della Regione Renato Schifani e dalla Sindaca Maria Monisteri, sono in arrivo a Modica 2 milioni di euro. Si tratta di fondi stanziati per sbloccare una situazione definita “annosa e dolorosa” che si trascina da anni, dando così risposte concrete alle famiglie modicane in attesa di cantieri e soluzioni.

La replica di Forza Italia si conclude con un invito perentorio ai consiglieri firmatari della nota critica: abbandonare il sarcasmo e gli attacchi personali sui social e avanzare, piuttosto, proposte utili e progetti concreti per valorizzare la cultura e i beni comuni. “La Biblioteca si valorizza con atti, progetti e risorse, non con comunicati piccati. Noi continueremo sulla linea dei risultati per Modica. Il resto è solo rumore”.

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