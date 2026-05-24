Orgoglio modicano al Salone del Libro di Torino: Lucia Trombadore premiata al Concorso Nazionale “Il tempo non ha età”

MODICA / TORINO, 24 Maggio 2026 – Importante ribalta nazionale per la cultura modicana in uno dei contesti più prestigiosi del panorama editoriale italiano. In occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino, si è svolta la cerimonia di premiazione dei vincitori del Concorso Letterario Nazionale “Il tempo non ha età”, iniziativa di rilievo promossa dall’Unitre (Università delle Tre Età).

Tra i grandi protagonisti della giornata figura la professoressa Lucia Trombadore, che lavora a Modica ma risiede a Pozzallo(è’ nata a Ragusa) che ha conquistato un eccezionale secondo posto nella sezione dedicata alla prosa.

Il concorso, che ha visto la partecipazione di autori da tutta Italia, ha selezionato i tre migliori lavori per la sezione poesia e i tre per la prosa. La professoressa Trombadore ha partecipato alla competizione nella qualità di associata della dinamica Sede Unitre di Modica, convincendo la giuria nazionale con il suo scritto intitolato “L’ultima fotografia”.

La premiazione si è svolta alla presenza di un parterre autorevole, guidato dal Presidente della Sede Nazionale dell’Unitre, Piercarlo Rovera, che ha consegnato i riconoscimenti ai primi classificati, sottolineando l’alto valore sociale e culturale dell’iniziativa.

La notizia del secondo posto è stata accolta con enorme entusiasmo e commozione nella città della Contea. I vertici della Sede Unitre di Modica hanno voluto esprimere pubblicamente le loro più vive congratulazioni e la massima gratitudine alla professoressa Trombadore.

Il suo testo, oltre a confermare le note doti narrative e la sensibilità dell’autrice, rappresenta un prezioso contributo che dà ulteriore lustro e prestigio culturale alla città di Modica in un palcoscenico di primissimo piano come quello torinese.

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