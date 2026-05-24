“Le ragioni di un percorso”: l’evento promosso da Gianfranco Fidone a Comiso per l’80° anniversario dell’autonomia della Regione Siciliana

Comiso, 24 maggio 2026 – Si terrà domenica 31 maggio, alle ore 10:00, presso la Sala C.A.E.C. di Comiso (via Nunzio Di Giacomo n. 38), l’incontro-dibattito dal titolo “Le ragioni di un percorso”, organizzato in occasione dell’ottantesimo anniversario dell’Autonomia della Regione Siciliana.

L’evento promosso da Gianfranco Fidone, Sindaco della Città di Acate, che interverrà al fianco dell’onorevole Raffaele Lombardo, leader e fondatore del movimento MPA-Grande Sicilia e già presidente della Regione, sarà un momento di confronto aperto ad amministratori, amici e simpatizzanti della Provincia di Ragusa.

Al centro dell’azione di Gianfranco Fidone vi sarà la stringente necessità di tracciare nuove linee guida per la crescita del territorio, focalizzando l’attenzione sui nodi strategici dello sviluppo infrastrutturale, della crescita economica e dell’efficiente utilizzo delle risorse finanziarie ed europee per la provincia di Ragusa.

“Celebrare lo Statuto oggi significa, prima di tutto, interrogarsi su come dare reale vigore e centralità ai nostri territori”, dichiara Fidone. “La nostra deve essere una battaglia che rivendichi con forza e determinazione l’applicazione integrale dello Statuto e del principio di sussidiarietà. I principi ispiratori autonomisti danno centralità ai territori e sotto questo fronte la provincia di Ragusa deve giocare un ruolo da protagonista, che sino ad oggi purtroppo non ha avuto, specie per dare voce ai suoi amministratori e ai cittadini. L’aeroporto di Comiso, la Siracusa-Gela, la Ragusa-Catania, la tutela dell’eccellenze enogastronomiche sono tutti temi fondanti e nodali per il territorio. C’è tanto interesse verso questo percorso che sta nascendo e vogliamo essere la voce critica e costruttiva della provincia di Ragusa”.

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