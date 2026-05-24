Guglielmo Piccione è il nuovo direttore della Cardiologia dell’ospedale “Maggiore” di Modica

MODICA, 24 Maggio 2026 – La Cardiologia dell’ospedale “Maggiore-Nino Baglieri” di Modica ha ufficialmente un nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa: si tratta del dottor Guglielmo Piccione.

La nomina è stata formalizzata dal direttore generale dell’Asp di Ragusa, Giuseppe Drago, con una delibera datata 22 maggio 2026. L’atto mette la parola fine alla procedura concorsuale pubblica che era stata avviata nei mesi scorsi proprio per assegnare la guida della struttura complessa.

Al termine di una selezione rigorosa, basata sulla valutazione dei titoli e sul superamento delle prove di colloquio, la commissione esaminatrice ha premiato il profilo del medico ragusano.

Per il dottor Piccione e per l’intero reparto si tratta, nei fatti, della naturale evoluzione di un percorso già tracciato. Negli ultimi mesi, infatti, il professionista aveva già preso in mano le redini della Cardiologia in qualità di direttore facente funzioni. Una gestione che ha permesso di traghettare la struttura durante la fase di transizione, garantendo senza sosta la continuità assistenziale in uno dei reparti più delicati e strategici per l’intero comprensorio modicano e della provincia.

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