Monterosso Almo. L’AVIS promuove la donazione di sangue domenica 24 maggio

Monterosso Almo, 23 maggio 2026 – “Il sangue si dona, non si versa”. Con questo messaggio AVIS di Monterosso Almo aderisce alla giornata speciale di raccolta sangue organizzata dal Servizio Trasfusionale ASP Ragusa e da AVIS Provinciale Ragusa in memoria delle vittime della strage di Capaci. L’appuntamento nel borgo è per domani domenica 24 maggio.

L’iniziativa rientra nel progetto “Capaci e desiderosi di donare”, promosso da AVIS e dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio IX Ambito Territoriale di Ragusa nelle scuole. L’obiettivo è unire ricordo, solidarietà e impegno civile. In La donazione di sangue diventa in questa occasione un simbolo: contrapporre alla violenza e all’ingiustizia la cultura della vita, della legalità e della giustizia. Nel nome di Giovanni Falcone e di tutti coloro che hanno pagato con la vita la fedeltà a questi valori, AVIS invita i cittadini e in particolare i giovani a farsi protagonisti. “ Donare sangue significa compiere un gesto gratuito che salva vite. In questa data assume un valore ancora più profondo: rafforzare il patto di giustizia e solidarietà che tiene unita la nostra comunità”, sottolinea il presidente Schembari dell’AVIS Monterosso.

Oltre a Monterosso Almo, domenica 24 maggio le donazioni saranno possibili anche ad Acate, Comiso, Giarratana, Ispica, Pozzallo, Scicli e Vittoria. Oggi sabato 23 maggio la raccolta è prevista a Chiaramonte Gulfi, Comiso, Modica, Ragusa, Scicli, Santa Croce Camerina e Vittoria.

Possono iniziare a donare le persone di età compresa tra 18 e 60 anni, con peso superiore a 50 kg e uno stile di vita sano ed equilibrato. È necessario sottoporsi, almeno 10 giorni prima, a un colloquio medico e a un piccolo prelievo per confermare l’idoneità alla donazione.

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