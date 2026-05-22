Terrore sulla SP 2 tra Vittoria e Acate: uomo armato di coltello minaccia gli automobilisti, scatta l’arresto dopo la fuga

VITTORIA, 22 Maggio 2026 – Si sono concluse nel primo pomeriggio di oggi le ore di altissima tensione lungo la Strada Provinciale 2, l’arteria che collega i territori di Vittoria e Acate. Un uomo, che da circa quarantotto ore seminava il panico tra gli automobilisti brandendo un coltello, è stato finalmente catturato dalle forze dell’ordine, ponendo fine a una situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità.

La vicenda ha tenuto con il fiato sospeso decine di pendolari e residenti. L’individuo ha iniziato ad aggirarsi a piedi lungo la provinciale, muovendosi nello specifico nel tratto stradale situato di fronte al centro di prima accoglienza.

In evidente stato di forte agitazione psicofisica, l’uomo si è reso protagonista di comportamenti estremamente aggressivi: brandendo l’arma bianca, ha intimorito i conducenti dei veicoli in transito. Più volte si è scagliato improvvisamente al centro della carreggiata, costringendo gli automobilisti a sterzate brusche e manovre d’emergenza per evitarlo.

Il centralino delle forze dell’ordine è stato tempestato da decine di telefonate allarmate da parte degli utenti della strada. I primi a intervenire sul posto sono stati i Carabinieri della Stazione di Acate, con l’obiettivo di isolare l’area e bloccare il soggetto.

Tuttavia, alla vista delle pattuglie, l’esagitato è riuscito a divincolarsi temporaneamente, fuggendo a piedi e facendo perdere le proprie tracce tra i terreni e le fitte serre di Contrada Capraro.

Le ricerche non si sono interrotte e il monitoraggio del territorio ha dato i suoi frutti poche ore dopo.

La fuga dell’uomo è terminata quando una pattuglia dei Carabinieri, operando in perfetta sinergia con una volante della Polizia di Stato, è riuscita a individuarlo e a stringergli le manette ai polsi.

Dopo la cattura, l’arrestato è stato immediatamente trasferito presso i locali del Commissariato di Polizia di Vittoria per le procedure di identificazione e per rispondere dei reati che gli verranno contestati dall’Autorità Giudiziaria. Con il fermo dell’uomo, l’allarme sulla SP 2 è ufficialmente rientrato e la viabilità è tornata alla piena normalità.

foto Franco Assenza

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