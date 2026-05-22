Centro storico di Modica ed emergenza sicurezza: l’affondo di Sinistra Italiana. D’Antona: “Serve un piano urgente”

MODICA, 22 Maggio 2026 – La scia di episodi di microcriminalità che sta colpendo il centro storico di Modica richiede interventi immediati e non più rimandabili. A sollevare il caso, chiedendo un cambio di passo deciso all’Amministrazione comunale, è Vito D’Antona a nome di Sinistra Italiana Modica.

Secondo l’esponente politico, quello che per la città della Contea rappresenta un fenomeno del tutto inedito rischia di radicarsi se non affrontato con una strategia d’insieme, capace di restituire serenità a residenti, visitatori e commercianti. Nonostante il costante impegno delle forze dell’ordine, non si era infatti mai registrato un susseguirsi così fitto di episodi contrari all’ordine pubblico in un’area così circoscritta.

A dare forza alla denuncia di Sinistra Italiana sono i dati emersi da un recentissimo sondaggio condotto dal Comitato per il centro storico, in cui si evidenzia una netta inversione delle priorità della mappa urbana: nei questionari raccolti tra chi vive e lavora nel cuore della città, le problematiche legate alla sicurezza e alla legalità hanno scalato l’indice di gradimento, balzando drammaticamente ai primissimi posti delle preoccupazioni quotidiane.

Per Sinistra Italiana non c’è più tempo da perdere in rimpalli di responsabilità. Vito D’Antona traccia una linea d’azione chiara in cinque punti da sottoporre con urgenza a Palazzo San Domenico: “Costruire un piano d’azione condiviso che metta attorno allo stesso tavolo l’Amministrazione, le forze dell’ordine e le associazioni di categoria, chiedere che il tavolo tecnico permanente per il centro storico si occupi, in via prioritaria e prima di ogni altra cosa, di ordine pubblico e legalità, richiedere formalmente una riunione straordinaria del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, realizzare una rete di telecamere di sorveglianza il più possibile capillare e ampia nei vicoli e nelle piazze strategiche del centro, affrontare e risolvere definitivamente la carenza di organico del Comando di Polizia Locale per garantire un presidio stabile del territorio.

“Ristabilire un clima di sicurezza – conclude D’Antona – è fondamentale non solo per la qualità della vita dei residenti, ma anche per tutelare gli operatori economici e la vocazione turistica del nostro centro storico”.

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