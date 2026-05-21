Tolleranza zero a Pozzallo: auto sulle rampe per disabili nel mirino del consigliere Giannone

POZZALLO, 21 Maggio 2026 – Una presa di posizione netta e senza sconti per difendere i diritti dei cittadini più fragili e restituire decoro alle strade della città. Durante l’ultima seduta consiliare dello scorso 18 maggio 2026, il consigliere comunale Franco Giannone è intervenuto con fermezza sulla questione delle barriere architettoniche, accendendo i riflettori su un fenomeno purtroppo ancora troppo diffuso: l’occupazione abusiva degli scivoli e delle rampe d’accesso riservati alle sedie a rotelle.

Con la presentazione di una nota ufficiale, l’esponente politico ha chiesto formalmente un cambio di passo immediato, invocando misure severe contro gli automobilisti indisciplinati.

Le richieste: segnaletica e pugno di ferro della Polizia Locale

Al centro dell’appello di Giannone c’è la necessità di tutelare concretamente la libertà di movimento delle persone con disabilità. Per farlo, il consigliere ha tracciato una strategia chiara basata su due interventi principali: installazione di cartelli e indicazioni specifiche nei punti critici per scoraggiare la sosta selvaggia e invito esplicito alla Polizia Locale affinché intensifichi la presenza e le sanzioni nelle piazze e lungo le vie principali del paese.

“L’obiettivo è punire chi continua a ignorare le regole fondamentali della convivenza civile,” emerge dalla richiesta del consigliere, che punta a fare dell’intervento delle forze dell’ordine un vero e proprio deterrente necessario.

La battaglia contro la sosta abusiva sulle rampe non è solo una questione di rispetto del Codice della Strada, ma un termometro del livello di civiltà dell’intera comunità pozzallese. L’iniziativa mira a eradicare un’abitudine incivile che di fatto confina in casa o ostacola gravemente chi ha ridotta capacità motoria, restituendo a tutti il diritto di vivere la città in totale autonomia e sicurezza.

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