Comiso. Cala il sipario sul progetto scolastico “Bambini protagonisti tra comunicazione e interazione con il cane”

Comiso, 21 maggio 2026 – Si è concluso oggi, nel plesso di Pedalino dell’Istituto Bufalino, il progetto “Bambini protagonisti tra comunicazione e interazione con il cane”, realizzato nei plessi scolastici di Comiso e Pedalino e rivolto alle classi quarte della scuola primaria. Complessivamente sono stati coinvolti circa 80 bambini.

“L’iniziativa, guidata dall’istruttrice cinofila Isa Colossi e sostenuta dalla consigliera comunale Emilia Garofalo in rappresentanza del Comune, ha accompagnato gli studenti in un percorso educativo dedicato alla comunicazione e alla corretta interazione con il cane – spiega il sindaco Maria Rita Schembari-. Durante gli incontri, i bambini hanno partecipato con curiosità ed entusiasmo, mostrando grande interesse e coinvolgimento. Le classi hanno inoltre aderito al progetto LAV “Io rispetto gli animali”, approfondendo i temi del rispetto e della tutela degli animali e della lotta al randagismo. Nel corso delle attività sono stati affrontati argomenti fondamentali come la microchippatura, il fenomeno del randagismo e le sue cause, le adozioni consapevoli e la corretta relazione con il cane, con particolare attenzione alla comunicazione e ai segnali comportamentali dell’animale. Il progetto ha rappresentato un’importante occasione formativa, contribuendo a sviluppare nei bambini empatia, rispetto e consapevolezza verso gli animali. Iniziative come questa dimostrano il valore della collaborazione tra scuola e istituzioni. Educare i più giovani al rispetto degli animali significa contribuire alla crescita di cittadini più consapevoli e responsabili. Ringrazio anche la dott.ssa Emilia Garofalo, consigliera comunale molto attiva e sensibile alle problematiche legate al randagismo per la collaborazione e il lavoro svolto in questi mesi”. “Questo percorso ha dimostrato quanto i bambini siano ricettivi quando vengono coinvolti in attività educative concrete e partecipative. Sono molto soddisfatta di come è andato questo percorso – aggiunge Emilia Garofalo- . L’obiettivo era quello di sensibilizzare, e così è stato. Ringrazio il Sindaco Maria Rita Schembari, l’istruttrice Isa Colossi per la disponibilità e la professionalità, la LAV, la dirigente scolastica Romina Bellina per aver permesso la realizzazione del progetto, la scuola, le insegnanti, i bambini e la nostra aiutante Nanà.”

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